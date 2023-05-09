4條通泥水工「自願夜夜留守工地」　被逮問警：躲這裡你那A知

▲4條通湯姓男子以工地為家，赫見警方上門嚇出一身冷汗。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

涉嫌毒品及詐欺案件遭發布4案通緝的35歲湯姓男子，為規避警方查緝，躱在大樓工地擔任水泥工並以此為住處，警方根據線報並掌握其作息，昨日突襲工地，當場查獲赤裸上半身的湯男，他傻看員警被嚇出一身冷汗，自知難逃法網後束手就擒。

▲赤裸上半身遭逮捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局埔子所員警謝瑋倫及黃冠穎，執行清源2.0專案時獲得4條通緝湯男的情資，透過訪查發現湯男在桃園區正光街一處大樓工地內擔任水泥工，他還跟工地負責人表示自願下班後在工地留守，還自備休息用的躺椅，平日盡量減少外出，若要購物專走小巷子，以此躲避員警查緝。

▲湯男自認已躱工地半年餘以為很安全，沒想到警察還是找上門。（圖／桃園警分局提供）

在掌握湯男的作息時間，於昨(8)日14時許，趁其忙於工作的時機進行查緝，湯男抬頭看到員警大吃一驚，知道身分已遭識破，只好乖乖配合逮捕，員警見他滿身大汗，他說看到警察真的嚇出一身汗，已經躲了半年自以為很安全，沒想到警察還是找上門，全案依法解送歸案。

在掌握湯男的作息時間，於昨(8)日14時許，趁其忙於工作的時機進行查緝，湯男抬頭看到員警大吃一驚，知道身分已遭識破，只好乖乖配合逮捕，員警見他滿身大汗，他說看到警察真的嚇出一身汗，已經躲了半年自以為很安全，沒想到警察還是找上門，全案依法解送歸案。