快訊／醫爆「新北有人吃A肝莓驗出陽性」　3同住家人檢驗結果出爐

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多莓果案延燒，有醫師在臉書爆料新北市有民眾疑似使用到A肝莓果，疾管署副署長羅一鈞今（8）日公布最新複驗結果為陰性，但為40多歲女性非男性。疾管署也公布衛生局昨日送驗的3名曾食用莓果家人檢驗結果下午出爐，3人均為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。

羅一鈞上午說明，有關今日媒體報導新北疑似A肝通報個案，係40多歲女性，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，亦有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交本署之認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

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惟為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局亦於昨日針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝傍晚檢驗結果出爐，均為陰性。衛生局與食藥署也取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。

羅一鈞下午接受媒體聯訪時補充，該名40歲女性在診所檢驗A肝IgM抗體為弱陽性，診所臨界值訂在0.8，但驗出1.04；經過合格檢驗機構複驗，IgM僅驗出0.388，遠低於1.0臨界值，因此暫時判定為陰性。

羅一鈞另補充，今年疾管署共接獲32例A肝病毒通報，上周新增的個案為北部60多歲男性，有多重慢性心血管、癌症病史，日前出現肝炎症狀住院，因為家屬沒辦法連絡上，目前還在疫調中，「沒有證據顯示與好市多莓果有關」。

依據疾管署監測資料顯示，截至今年5月7日，急性病毒性A型肝炎累計33例確定病例，其中本土病例32例及境外移入1例，本土病例低於去(2022)年同期(89例)，略高於2019至2021年同期(26、22、27例)，近期並無病例明顯增加情形。

疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；該署同時籲請臨床醫師診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播之可能性。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。