快訊／星宇大延誤！　張國煒今早現身成田機場　

由 Mao Mi Chang 發佈於 2023年5月6日 星期六

記者陳俊宏／綜合報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，導致大批旅客在東京成田機場過夜。而星宇航空董事長張國煒今天（7日）一早現身成田機場向旅客致歉，「如果我做錯這件事情，我該承擔就承擔，就像我對大家的承諾一樣。」

▼星宇航空嚴重延誤。（圖／資料圖／星宇航空提供）



一名受延誤的旅客在臉書說，張國煒親切有禮貌出面道歉，大概說了抱歉跟對不起有20次！雖然說來回全程退票表示歉意，整航班有300多人，目前要分流回台灣，「其實我覺得他親自出面讓大家感受好很多了，不如我們就好好安靜等安排吧。」

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星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，降落時遇上一陣恐怖側風，機長重飛2次仍降不了，決定轉降名古屋機場，直到約晚間8時才順利在成田機場降落，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。

▲▼星宇航空乘客睡成田機場。（圖／翻攝臉書「星宇航空 討論區」）

星宇JX803航班原定6日下午4時10分從成田機場起飛，並於晚間6時50分抵達台灣桃園機場，不料旅客登機後卻收到起飛延遲的消息，原以為深夜11時可飛，沒想到在機上枯等數小時後，最後卻因成田機場宵禁，無法起飛。而星宇航空宣布提供睡袋及水，並請乘客下機後到成田航廈過夜。

星宇航空6日晚間緊急發布聲明指出，JX803原訂6日下午4時10分起飛回台，由於該機抵達成田機場後，出現航機指示燈顯示異常情況，星宇立刻依規定進行航機檢查，並於6日晚間6時13分檢查完成，卻因飛航組員超時問題無法起飛，已緊急從台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，針對此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

▼張國煒。（圖／資料照／記者張佩芬攝）

