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社會 社會焦點 保障人權

撂人開槍害店員墜樓亡　超商女魔頭3萬交保、2男聲押禁見

記者林悅、黃翊婷／連線報導

台南永康丁姓超商店員被陳姓女店長懷疑侵占公款，竟遭5人暴力凌虐、囚禁倉庫，最終在3日從13樓墜下身亡。警方循線逮捕包含陳女、曾姓主嫌在內共4男2女到案，6人皆矢口否認涉案，但訊後仍被依殺人、織組犯罪、傷害等罪嫌移送台南地檢署。檢方經過漏夜偵訊，認為曾男、劉姓男子涉有重嫌，且有滅證、串證之虞，因此在今日（5日）凌晨4時許向法院聲押禁見；陳女則以3萬元交保。

▲台南永康墜樓命案曾嫌等6名涉案人依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳女夥同其他5人對丁男施暴。（圖／記者林悅翻攝，下同。）

警方調查，29歲的丁男生前積欠大筆債務，在超商任職期間，被陳女懷疑侵占店內財物，2日上大夜班時，遭5人囚禁在倉庫內持水管毆打，導致他的手腳都被打到瘀青；隔日，施暴人之一的曾男陪同丁男返家，並用槍抵住右後腰射擊，造成丁男受到子彈貫穿槍傷。

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲丁母得知兒子死訊，數度兩雙腿發軟險些哭暈。

丁母在3日凌晨接到兒子來電，電話另一頭卻是一名陌生男子，對方自稱超商店長，指控兒子侵占公款，必須在中午匯款20萬賠償，否則將加碼求償500萬，她推測兒子可能惹上麻煩，於是在上午10點委託親人幫忙匯款，沒想到2個小時之後，就接到兒子從13樓墜下身亡的消息。

警方循線逮捕曾男、陳女等6人，雖然他們皆矢口否認，訊後仍依殺人、織組犯罪、槍砲、傷害、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方經過漏夜複訊，認為曾男和劉男涉嫌私行拘禁因而致人於死罪，且有滅證、串證之虞，於是在5日凌晨4時許向法院聲押禁見。

其餘4人，除了何姓少年移送至台南地院少年法庭之外，陳女以3萬元交保，高姓男子、方姓男子則分別以3萬、5萬元交保。

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