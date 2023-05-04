快訊／im.B狂詐25億！檢聲押「負責人父子、協理」等5人　2待偵訊

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男、張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，不法金額高達25億元，全台有超過5千人受害，平台負責人曾國緯（本名曾耀鋒）捲款潛逃。北檢獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並將曾嫌等8人拘提到案。今午董事長、曾國緯父親曾明祥已遭檢方聲押，稍早檢方再依詐欺罪嫌聲押曾國緯、公司協理顏妙真、營運處長洪郁璿、發言人黃繼境，至於曾國緯女友張淑芬及另外1人仍待偵訊中。