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逢大雨必淹！慈愛教養院50年舊教室　募款蓋新樓還差8千萬

▲彰化慈愛教養院建築物超過50年，加上原本地勢低窪造成排水不易，院方規劃新建一棟4層樓建築物，不過目標經費還差8千多萬。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

彰化慈愛教養院門口積水，水深一度超過腳踝，抽水機來不及作業，還得靠人工幫忙，只要每逢大雨就淹水，不僅器材有受損的可能．甚至導致學生無法上課，得移動到另一棟大樓活動。

▲慈愛教養院在地服務40年，照顧身心障礙者，目前約180位的服務對象，其中有超過120位，是由慈愛教養院24小時全天候照顧，原先建築、教室設備老舊容易積水，由於前幾年疫情重創捐款，如今募款蓋新大樓處境是更加困難▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 彰化慈愛教養院老舊建築，只要下大雨就容易積水。（圖／記者鄭遠龍攝）

慈愛教養院長張明正表示，「這棟建築物已經超過50年，2樓以上不符合現在消防和公安法規，僅能使用1樓教室空間，淹水的狀況只要下大雨它就淹水，我們就要撤離一樓移到別的地方去使用，所以長期以來對我們這些服務造成很大的困擾，第一個會淹水，第二個空間其實是很小，空間使用不足，再來就屋齡老舊，我們也評估過改建，可是改建的成本跟蓋新的沒有差太多，而且使用年限也不夠。」

慈愛教養院在地服務40年照顧身心障礙者，目前約180位的服務對象，其中有超過120位，是由慈愛教養院24小時全天候照顧，原先建築、教室設備老舊容易積水，由於前幾年疫情重創捐款，如今募款蓋新大樓處境是更加困難。

▲慈愛教養院在地服務40年，照顧身心障礙者，目前約180位的服務對象，其中有超過120位，是由慈愛教養院24小時全天候照顧，原先建築、教室設備老舊容易積水，由於前幾年疫情重創捐款，如今募款蓋新大樓處境是更加困難▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲一樓教室積水，學生必須移到另一棟建築物上課。（圖／記者鄭遠龍攝）

慈愛教養院院長張明正表示，「規劃要蓋四層樓的教室大樓，總共有800多坪，經費預計需要一億一千多萬元，這幾年我們其實有開始啟動募款，目前大概才三成，還缺約8千萬左右的一個經費。」

▲慈愛教養院在地服務40年，照顧身心障礙者，目前約180位的服務對象，其中有超過120位，是由慈愛教養院24小時全天候照顧，原先建築、教室設備老舊容易積水，由於前幾年疫情重創捐款，如今募款蓋新大樓處境是更加困難▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會協助慈愛教養院募款，盡快幫助院舍改建。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「頂新和德文教基金會魏應充創辦人，長期非常支持彰化在地的社福團體，其實和慈愛教養院已經有非常多年的合作，這一次我們知道，針對於他們的院舍的老舊有一個改建案，其實在募款壓力上面非常大，這個建築物其實非常不符現在的使用，那我們也希望在符合院生安全，以及新的法規等等規定之下，幫助他們能夠盡快募到款，然後順利動工，完成新的院舍，因此我們希望號召社會大眾，把政府普發給你的6000塊捐出一部分，如果你願意捐出全部那當然更好，一起來幫助慈愛教養院這一次的院舍改建。」

▲慈愛教養院在地服務40年，照顧身心障礙者，目前約180位的服務對象，其中有超過120位，是由慈愛教養院24小時全天候照顧，原先建築、教室設備老舊容易積水，由於前幾年疫情重創捐款，如今募款蓋新大樓處境是更加困難▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡和學生們一起手作康乃馨。（圖／記者鄭遠龍攝）

親自手作純米蛋捲，每一口吃到的都是真材實料，母親節就要到了，頂新和德文教基金會，也透過『愛的GOOD力』公益行銷平台，協助慈愛教養院上架公益蛋捲禮盒，邀請社會大眾用捐款或購買蛋捲的方式 ，讓這群慢飛天使們，能擁有更安全舒適的環境。

捐款帳戶資訊

帳號：陽信銀行(108)彰化分行125420004596
戶名：財團法人天主教會台中教區
連絡電話:(04)-7124891# 6111 、傳真:04-7117213
核准勸募文號:111.12.29衛部救字第1111364656號
慈愛教養院捐款網址

►購買蛋捲幫助慢飛天使

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