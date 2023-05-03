港警務人事大異動　警隊「二哥」由簡啟恩履新接替劉賜蕙

▲時任國家安全處處長簡啟恩新接替退休警務處副處長劉賜蕙。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

香港警界人事異動，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙於上個月28 日退休，香港行政首長李家超昨2日頒布最新任命。國家安全處處長簡啟恩將會接替劉賜蕙擔任警隊「二哥」，高級警司李桂華升任總警司（國家安全），警務處助理處長江學禮則接替簡，升為國家安全處處長。

綜合港媒報導，李家超按《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第十六條第二款，任命簡啟恩為警務處維護國家安全部門負責人，接替已退休的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。簡啟恩的任命同日生效宣誓就任。

同時，行政長官李家超根據《基本法》第四十八（七）條任命李桂華為總警司（國家安全），任命即日起生效。

美國國務院於2020年11月10日宣佈，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，其中包含時任香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。

▲簡啟恩宣誓。（圖／翻攝 港府）

對此，香港警務處網站指出，李家超表示，「簡啟恩在警隊服務長達三十二年，表現卓越、專業、敢於擔當，擁有高度國家安全意識和熟悉國家安全事務，有能力領導警務處國家安全處，承擔維護國家安全的重責。」

李家超也指出，「李桂華是資深警務人員，自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處，表現忠誠、盡責，全力履行維護國家安全職責，成績卓越。美國針對他們二人霸淩、粗暴地實施所謂『制裁』，簡啟恩和李桂華無畏無懼，立場堅定，盡忠職守，我肯定他們的工作，有信心他們在新崗位能承擔更大責任，為維護國家安全作出更大貢獻。」

同日，警務處助理處長（國家安全）（二）江學禮獲警務處處長擢升為高級助理處長，出任國家安全處處長，接替簡啟恩。

警務處處長蕭澤頤表示:，「江學禮自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處。美國針對他霸淩、粗暴地實施所謂『制裁』，江學禮毫不畏懼，意志堅定在維護國家安全的工作上全力履職盡責，表現優秀，我有信心江學禮在新的崗位上作出更大貢獻。」

簡啟恩簡歷：

1991年加入香港警務處任職督察，曾在不同範疇工作，包括行動指揮、人力資源管理及保安等職務。先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。

2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部

2020年8月，調任為警務處助理處長(國家安全1)

2021年12月，簡啟恩擢升並出任國家安全處處長。

在職期間，簡啟恩於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。