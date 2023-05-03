　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港警務人事大異動　警隊「二哥」由簡啟恩履新接替劉賜蕙

▲▼警務處副處長（國家安全）劉賜蕙上周五（28 日）退休，並接獲消息指國家安全處處長簡啟恩將會接替劉賜蕙。江學禮就會接替簡啟恩，出任國安處處長。 。（圖／翻攝 百度、港府）

▲時任國家安全處處長簡啟恩新接替退休警務處副處長劉賜蕙。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

香港警界人事異動，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙於上個月28 日退休，香港行政首長李家超昨2日頒布最新任命。國家安全處處長簡啟恩將會接替劉賜蕙擔任警隊「二哥」，高級警司李桂華升任總警司（國家安全），警務處助理處長江學禮則接替簡，升為國家安全處處長。

綜合港媒報導，李家超按《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第十六條第二款，任命簡啟恩為警務處維護國家安全部門負責人，接替已退休的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。簡啟恩的任命同日生效宣誓就任。

同時，行政長官李家超根據《基本法》第四十八（七）條任命李桂華為總警司（國家安全），任命即日起生效。

美國國務院於2020年11月10日宣佈，制裁涉及港區國安法施行的4名中港官員，其中包含時任香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙與高級警司李桂華。

▲▼警務處副處長（國家安全）劉賜蕙上周五（28 日）退休，並接獲消息指國家安全處處長簡啟恩將會接替劉賜蕙。江學禮就會接替簡啟恩，出任國安處處長。 。（圖／翻攝 百度、港府）

▲簡啟恩宣誓。（圖／翻攝 港府）

對此，香港警務處網站指出，李家超表示，「簡啟恩在警隊服務長達三十二年，表現卓越、專業、敢於擔當，擁有高度國家安全意識和熟悉國家安全事務，有能力領導警務處國家安全處，承擔維護國家安全的重責。」

李家超也指出，「李桂華是資深警務人員，自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處，表現忠誠、盡責，全力履行維護國家安全職責，成績卓越。美國針對他們二人霸淩、粗暴地實施所謂『制裁』，簡啟恩和李桂華無畏無懼，立場堅定，盡忠職守，我肯定他們的工作，有信心他們在新崗位能承擔更大責任，為維護國家安全作出更大貢獻。」

同日，警務處助理處長（國家安全）（二）江學禮獲警務處處長擢升為高級助理處長，出任國家安全處處長，接替簡啟恩。

警務處處長蕭澤頤表示:，「江學禮自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處。美國針對他霸淩、粗暴地實施所謂『制裁』，江學禮毫不畏懼，意志堅定在維護國家安全的工作上全力履職盡責，表現優秀，我有信心江學禮在新的崗位上作出更大貢獻。」

簡啟恩簡歷：

1991年加入香港警務處任職督察，曾在不同範疇工作，包括行動指揮、人力資源管理及保安等職務。先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。

2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部

2020年8月，調任為警務處助理處長(國家安全1)

2021年12月，簡啟恩擢升並出任國家安全處處長。

在職期間，簡啟恩於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
中一中「烯環鈉」挨轟歧視　校長現身鞠躬道歉
陳水扁將獲第34次保外就醫展延！　法界怒轟：乾脆特赦
快訊／勇湖大戰！AD狂轟30分23籃板　湖人G1勝出
創校30多年將退場！　18學生安置正修科大
企鵝妹「純潔度測驗」曝真實性史！　網驚：太誠實
Nike經典鞋打4折！　官網快閃特惠開跑
瑤瑤「錄影犯大忌」當眾下跪大咖女前輩！　怒揭委屈內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幾乎解體！2人生死未卜　旅遊直升機疑墜落西安白鹿景區

價值4萬元寵物鴨散步被抱走　警察1小時尋獲差點被做成「老鴨湯」

夜空「一串UFO」飛速掠過！整齊動作排成光帶　目擊者嚇：正在降落

港警務人事大異動　警隊「二哥」由簡啟恩履新接替劉賜蕙

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

幾乎解體！2人生死未卜　旅遊直升機疑墜落西安白鹿景區

價值4萬元寵物鴨散步被抱走　警察1小時尋獲差點被做成「老鴨湯」

夜空「一串UFO」飛速掠過！整齊動作排成光帶　目擊者嚇：正在降落

港警務人事大異動　警隊「二哥」由簡啟恩履新接替劉賜蕙

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

陳水扁踩紅線！國民黨團批法務部嚴重放水　「該回籠就讓他回籠」

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

蝴蝶谷流動廁所「屎尿糞水」直接排入溪！　延平鄉公所致歉了

尼克一哥G2猛砍準大三元　藍道：腳踝痛不痛並不重要

大宇資進軍印度題材發酵　股價直奔漲停帶旺旗下安瑞表現

央行理事要房價列入物價指標　朱澤民提1理由「不該納入」

「文化成年禮金」送超大！看表演5折　獨立書店還有「2點送1點」

吳春城／用一個字 徹底翻轉高齡世代

世界新聞自由日給台灣的省思　第五權制衡三權與假新聞

陳曉當眾調情毛曉彤好友看不下去！角色太嬌柔被虧：真女主出場

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

大陸熱門新聞

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

28歲男玩水上浮橋溺斃！家人笑著加油錄全程

畫面曝！金髮男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

爆乳妹超市偷食物被捕！身分竟是IG網美

41歲女總裁嫁小19歲員工！現況曝光

澳門賭場大亂鬥！8陸客互毆椅子滿天飛

陸白孔雀被遊客拔毛！嚇壞飛逃遭輾死

雲南發生規模5.2地震　陸網：睡夢中被搖醒

排錯隊直接平移過去！祖孫插隊被阻怒：我不是好惹的

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！ 「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

傳與女友吵架！金髮猛男掛外牆下秒高墜四肢變形

更多熱門

關鍵字：

香港警務人事大異動

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面