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社會 社會焦點 保障人權

發現機台漏洞「用手挖走3萬枚」　8天偷6次...台南代幣大盜落網

記者林悅／台南報導

28歲台南鄭姓男子，打玩某連鎖遊樂廣場之遊戲機台時，發現某種釣魚機台竟可拉開外觀包裝膜後，從破洞伸手進入取出代幣，於是從4月23日至30日期間，前後6次前往中正路1處連鎖遊樂廣場，徒手掏取3萬枚代幣打玩，市警二分局據報於2日中午循線在該遊樂廣場查獲鄭嫌，依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警二分局查獲姓男子以徒手掏取3萬枚代幣，全數用以打玩遊戲機，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局查獲鄭姓男子以徒手掏取3萬枚代幣，全數用以打玩遊戲機，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，鄭嫌每次在店內停留長達數小時，並以手提包遮掩再以手掏取出代幣來打玩。案經遊戲場人員5月1日清點發現短少大量代幣之金額乃報警處理。

▲台南市警二分局查獲姓男子以徒手掏取3萬枚代幣，全數用以打玩遊戲機，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局中正派出所員警周韋佑、吳桂卿到場受理，並與店家一同調出監視器影像逐一觀看，發現鄭男竟能徒手經由機台某處破洞，伸入機檯內反覆掏取出代幣，才與店員發現該類機台之漏洞竟讓竊賊有機可趁。經店家清點發現遭其以此手法偷取3萬枚代幣打玩得逞，損失金額新台幣7萬5千元。

▲台南市警二分局查獲姓男子以徒手掏取3萬枚代幣，全數用以打玩遊戲機，被警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警發現鄭嫌行竊手法，且研判他會食髓知味再來犯案，乃由員警與店員建立聯繫管道。果不其然鄭男5月2日中午1時許再度前來該店，被店員發現報警，鄭嫌感覺店員態度不同欲離去時，為迅速到場之員警帶回調查，提示行竊影像具體事證，調查中也發現鄭嫌掏竊打玩3萬枚代幣，竟均未換得到任何禮物，全案調查後將他依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

市警二分局表示，鄭嫌行竊代幣手法熟練，且鎖定特定機台行竊多次犯案，研判可能以此手法另涉其他案件，也籲請商家或民眾如有相關線索，均可與二分局中正派出所來聯繫(06-222-2919)。

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