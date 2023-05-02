盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

▲▼盧秀燕大本營（北屯區、北區）立委初選，黃健豪（上）對上沈智慧，市黨部表示，這3天採取全民調決定。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第5選區（北屯區、北區）的國民黨人選，目前是年輕市議員黃健豪和前立委老將沈智慧角逐，有媒體針對2人做出網路投票，結果高達7成4民眾支持黃健豪，市黨部主委顏文正2日表示，坊間外傳的7成電話民調，3成黨員投票的「三七比」是錯的，而是全民調產生，日期在14日、15日、16日三天，至於另外3選區人選也會儘快決定。

台中市北屯區、北區的立委原本是市長盧秀燕擔任，盧後來選上市長後，由沈智慧對上民進黨新人莊競程，結果由莊當選，沈智慧認為上次只輸5千多票，這次決定捲土重來，但是同選區的大多數議員都支持年輕新人黃健豪，一場黨內內戰難免。

有媒體針對國民黨即將實施的三七比（3成黨員投票、7成電話民調）進行網路投票，有1.7萬人投票，其中有7成4支持黃健豪，使得黃陣營士氣大振，人氣飆高，黃的參選政見諸如最新科技如ChatGPT、外送平台的興起導致就業市場劇變，少子化造成的勞動力減少，勞保潛藏負債破10兆，光電業利益引發的治安、環境影響等，都是台灣下一個世代會遇到的困境，身為年輕一代的政治人物，他願意承擔重責。

顏文正受訪時反駁三七比，他說，經由2個候選人討論，他們都同意採取全民調，時間就訂在14、15、16日三天。

台中市8區立委中，國民黨已確認提名者包括，第二選舉區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）顏寬恒、第三選舉區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）楊瓊瓔、第四選舉區（西屯區、南屯區）廖偉翔、第八選舉區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）江啟臣，其餘的第一選舉區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）、第五選舉區（北屯區、北區）、第六選舉區（東區、南區、中區、西區）、第七選舉區（太平區、大里區）人選尚未出爐。