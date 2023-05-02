　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

▲▼盧秀燕大本營（北屯區、北區）立委初選，黃健豪對上沈智慧，市黨部表示，這3天採取全民調決定。（圖／ETtoday資料照）

▲▼盧秀燕大本營（北屯區、北區）立委初選，黃健豪（上）對上沈智慧，市黨部表示，這3天採取全民調決定。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第5選區（北屯區、北區）的國民黨人選，目前是年輕市議員黃健豪和前立委老將沈智慧角逐，有媒體針對2人做出網路投票，結果高達7成4民眾支持黃健豪，市黨部主委顏文正2日表示，坊間外傳的7成電話民調，3成黨員投票的「三七比」是錯的，而是全民調產生，日期在14日、15日、16日三天，至於另外3選區人選也會儘快決定。

▲▼盧秀燕大本營（北屯區、北區）立委初選，黃健豪對上沈智慧，市黨部表示，這3天採取全民調決定。（圖／ETtoday資料照）

台中市北屯區、北區的立委原本是市長盧秀燕擔任，盧後來選上市長後，由沈智慧對上民進黨新人莊競程，結果由莊當選，沈智慧認為上次只輸5千多票，這次決定捲土重來，但是同選區的大多數議員都支持年輕新人黃健豪，一場黨內內戰難免。

有媒體針對國民黨即將實施的三七比（3成黨員投票、7成電話民調）進行網路投票，有1.7萬人投票，其中有7成4支持黃健豪，使得黃陣營士氣大振，人氣飆高，黃的參選政見諸如最新科技如ChatGPT、外送平台的興起導致就業市場劇變，少子化造成的勞動力減少，勞保潛藏負債破10兆，光電業利益引發的治安、環境影響等，都是台灣下一個世代會遇到的困境，身為年輕一代的政治人物，他願意承擔重責。

顏文正受訪時反駁三七比，他說，經由2個候選人討論，他們都同意採取全民調，時間就訂在14、15、16日三天。

台中市8區立委中，國民黨已確認提名者包括，第二選舉區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）顏寬恒、第三選舉區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）楊瓊瓔、第四選舉區（西屯區、南屯區）廖偉翔、第八選舉區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）江啟臣，其餘的第一選舉區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）、第五選舉區（北屯區、北區）、第六選舉區（東區、南區、中區、西區）、第七選舉區（太平區、大里區）人選尚未出爐。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
兆豐銀美女科長是內鬼！詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓
個資外洩高風險賣場前5名　蝦皮購物最多
陳水扁衝凱道找蔡英文！　陳情全文曝光
13人吃海鮮「噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行
23萬股民哭哭！　00900配息縮水了
總統盃金牌拳擊手淪打手！　國手選拔被淘汰變殘暴
快訊／陳水扁來了！　衝總統府陳情
快訊／郭台銘向韓國瑜道歉！　4年前有所得罪：希望能並肩作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

議員斥熊讚太懶、日子過太爽　要求增加行程賺錢給亞洲黑熊用

全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁？　憂「洗錢防制」禁參選

快訊／陳水扁衝總統府陳情　批《選罷法》修法「不是很怪嗎？」

郭台銘向韓國瑜道歉了！「4年前有所得罪」力邀：希望能並肩作戰

國民黨團籲速開放陸客團來台觀光　游毓蘭：這是一道「安全鎖」

送侯友宜「王世堅同款螺絲起子組」　戴湘儀祝兩位真男人更上層樓

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

議員斥熊讚太懶、日子過太爽　要求增加行程賺錢給亞洲黑熊用

全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁？　憂「洗錢防制」禁參選

快訊／陳水扁衝總統府陳情　批《選罷法》修法「不是很怪嗎？」

郭台銘向韓國瑜道歉了！「4年前有所得罪」力邀：希望能並肩作戰

國民黨團籲速開放陸客團來台觀光　游毓蘭：這是一道「安全鎖」

送侯友宜「王世堅同款螺絲起子組」　戴湘儀祝兩位真男人更上層樓

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

4.8折！住淡水渡假飯店「1泊2食」爽吃早餐、肋眼牛排　假日不加價

暖愛偏鄉！知本金聯世紀酒店辦公益餐會關懷體育班學生

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

阿聯酋航空夏日限定　一張登機證盡享阿聯境內數百種專屬服務

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

攝影師蹲下「狂拍裙底」！車展Show Girl火大痛罵　全過程被錄下

SEVENTEEN瘋子遇上瘋子！Joshua三行詩出賣DK電話　秒遭阻止封嘴

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

政治熱門新聞

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

陳水扁衝總統府陳情　批《選罷法》修法

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

為何選總統？　侯友宜首曝原因：我們來做會不會比別人好

郭台銘逛六合夜市被粉絲包圍！100公尺走1小時

動保法修正重罰25萬　議員看酒駕罰鍰無言了

「郭台銘講大話、侯友宜講空話」　她嘆：核四讓2個沒料候選人現形

快訊／陳水扁明上凱道行使請願權

「藍白合破局」2大原因曝光　柯營定調郭侯等距

巴拉圭友台派勝選　郭正亮曝1國在施壓

曹興誠：台灣沒理由跟中國統一

郭台銘提高雄蓋核電廠惹議！　侯友宜：沒有核安就沒有核電

侯友宜靠什麼反超賴清德？　媒體人曝3關鍵：可能會變「大金剛」

立委參選人爆論文抄襲！北市大撤銷碩士學位

更多熱門

相關新聞

台中藍營立委選情爆「內戰」　議員黃健豪登記初選

台中藍營立委選情爆「內戰」　議員黃健豪登記初選

台中市前立委沈智慧昨天前往國民黨部登記第5選區（北屯區、北區）立委黨內初選，市議員黃健豪今天上午在12名市議員陪同下前往登記，黃說，「現在放棄，比賽就結束了」，強調唯有他能打敗民進黨現任立委，黨部主委顏文正則說，明天是登記最後一天，會先就初選者進行協調，如果協調不成就民調，至於是全民調、黨員民調，由登記者決定，黨部最遲在5月20日推出人選。

4/25比「YA」進站　爽搭中捷無限次+抽日本機票

4/25比「YA」進站　爽搭中捷無限次+抽日本機票

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

台中人3個月險遭騙2.3億！盧秀燕獻聲打詐

台中人3個月險遭騙2.3億！盧秀燕獻聲打詐

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕：能贏比較重要

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕：能贏比較重要

關鍵字：

全民調盧秀燕黃健豪沈智慧

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面