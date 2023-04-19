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三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺

▲▼三上悠亞大爆自己「最糟糕的拍片經驗」，導演跟男優最後都被封殺。（圖／攝自三上悠亞IG）

▲三上悠亞大爆自己「最糟糕的拍片經驗」，導演跟男優最後都被封殺。（圖／攝自三上悠亞IG）

記者張鈜閔／綜合報導

不做最大！三上悠亞宣布引退後大解放，拍影片大聊自己最痛苦的拍片經驗，大爆AV業界秘辛，並透露當時一拍完看到社長、經紀人立刻崩潰大哭，雖然作品最後還是順利上架出售，但該作男優以及導演也從此被打入黑名單！

日本AV天后三上悠亞宣布將於今年8月15日，也就是自己滿30歲生日時正式引退，震驚海內外無數粉絲，日前她也拍了YT影片吐露自己心路歷程，其中聊到「最不想回想起的拍片經驗」，她也不演了，直接透露是發生在「她以S1專屬女優的身分去Moodyz拍攝的作品」。

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三上悠亞抱怨拍攝那支影片對她來說根本「雙重折磨」，平常花45分鐘可以拍完的片段，導演要花1個半小時才能完成，再加上跟她演對手戲的「老頭子男優」表現糟糕，「怎麼做都射不出來」，導致這部作品拍到凌晨1點多才能收工，結束後三上悠亞看到來接她的社長和經紀人，情緒立刻潰堤痛哭，和經紀人一起痛罵導演和男優「不可饒恕」，社長也追出去吵架。

這支作品最後雖然順利拍出並上架，但三上悠亞再也沒見過這位導演跟男優，明顯被社長給封殺了。

台灣AV達人「一劍浣春秋」在部落格透露這部作品名稱叫做「早漏イクイク敏感4SEX」，番號是MIDE-599，被封殺的男優則許多人猜測是「小沢とおる」，他也笑說「可以讓三上記仇記那麼久而且不只一次講出來，不知道那位監督和男優會不會覺得自己很成功？」

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