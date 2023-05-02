正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

▲奧達士品牌出產的蘭花油頗受消費者歡迎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人明道的經紀人李詩翔，和小S老公許雅鈞等人合資創立的奧達士公司，原由李詩翔擔任董事長，因帳目不清遭撤換，還涉嫌掏空公司4千萬元及違反《商標法》遭起訴，如今更驚爆商業間諜案外案。奧達士大股東極光公司發現，公司老員工蕭瑋靜竟然偷拿公司客戶資料回家拷貝複印，之後再上班時間之前提早到公司，把放有客戶資料的資料夾放回同事桌上，過程全被監視器錄下。

檢警查出，蕭女於2019年至2020年7月間，在未經極光公司及奧達士公司的同意下，竟擅自將極光公司內部的訂購單、報價單、出貨單、發票，以及奧達士蘭花油等產品防偽碼、價格表等資料，複製至自己所使用的筆電。2020年4月，蕭女又私自將極光公司代表人林少萍與廠商往來的營業祕密，洩露給已自極光離職的趙姓男友，極光公司這才知道公司出了內鬼。由於蕭瑋靜平常穿著樸素，行為低調，同事對她其實是億萬富翁都感到十分驚訝，更不解她為何要侵占公司衣物變賣。

▲蕭瑋靜特別提早上班，趁同事還沒來時，把資料放回去。



究竟蕭瑋靜名下房產是否和盜賣公司產品所得有關？又是否被李詩翔收買出賣公司機密資料？都還有待司法調查釐清。

▲蕭瑋靜將偷拿攜出複印的客戶資料（紅圈處）放回同事桌上。

針對遭檢方起訴侵占極光公司衣物變賣及竊取商業機密一事，本刊致電蕭瑋靜，但電話直接轉入語音信箱，至截稿前皆無回應。

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