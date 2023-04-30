關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

▲觀高山屋自99年即關閉至今。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園中海拔2540公尺的觀高地區，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線重要停留點，但觀高山屋已關閉近13年；玉管處應「開放山林」政策，重啟新建計畫、改建能容納52人的中型山屋，日前並由空勤直升機協助吊掛材料機具，希望能在下半年完工。

玉管處指出，觀高山屋（觀高工作站）早在98年莫拉克颱風因崩塌造成基地下陷、建築物結構傾斜並龜裂，經評估已不適合供人入住，故林務局南投林區管理處於99年9月15日公告關閉並禁止使用。

▲玉管處啟動觀高避難山屋新建及周邊設施整修工程，空勤總隊協助吊掛機具材料。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

不過觀高因屬多條登山路線重要休憩點，前後的樂樂山屋及中央金礦山屋距離太遠，除非自備營帳，近年來登山遊客仍會安排停留住宿，造成潛在危險；玉管處曾於102至103年間覓地規劃新建小型山屋基地，後因預算不足及直升機無法配合吊運而暫緩辦理，在108年終於啟動新建計畫，並配合國家公園中程計畫-山屋整體改建，規劃提供山屋52人、營帳12人住宿。

玉管處指出，新觀高山屋工程原計畫利用東埔觀高步道，以小型搬運機具及吊索接駁搬運材料上山，但隨著豪雨、地震等天然災害，步道崩塌迅速惡化，加上部分機具及材料動輒數百公斤，遠非人力方式所能負荷；所幸空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部在任務繁重之餘及天候條件許可下，27、28日協助將挖土機及水塔等機械及建材先吊掛至工地，大大提升施工效率。

玉管處提醒，本項工程日後恐將多次執行直升機協助載運工程材料作業，起訖點為和社停機坪至觀高坪停機坪，請山友配合現場施工人員指揮通行，勿在觀高坪逗留，避免曝露於直升機飛行航線下之風險。