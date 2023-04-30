他驚爆「這事」批綠委只是投票部隊　喊話：政黨輪替才能解密黑箱

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，在野黨批評指揮中心落幕卻留下許多未解的「謎題」，例如疫苗採購合約及3+11會議記錄等。對此，國民黨立委洪孟楷30日就在臉書發文指出，要解密黑箱合約，就要政黨輪替、國會過半，因為綠營在國會真的有太多沒自我意識的投票部隊，他更舉例，曾經有綠委連討論議題都不清楚，就被call到場護航投票。

洪孟楷強調，要解密黑箱合約，就要政黨輪替、國會過半，因為綠營在國會真的有太多沒自我意識的投票部隊，只有黨意、沒有民意。他提到過去在立院即便兩次成立疫苗採購調閱小組，但綠營就是用人數優勢、護航到底；不然就是閹割版的疫苗採購合約，重要關鍵全塗黑，這要怎麼審閱？他表示，唯有政黨輪替、國會也要過半，才能夠逼著行政部門拿出當時的採購合約，不為難基層的公務人員，但一定要拍板定案的高官出來面對負責。

洪孟楷指出，除了疫苗採購，還有太多的黑箱根本沒有釐清，例如3+11的會議記錄、黑心快篩讓小吃店能夠採購，到底是誰決定，到目前沒有人負責，甚至其他部會的狗屁倒灶事件，也要逐一揭秘。

此外，洪孟楷也舉出綠營「投票部隊」的例子，他提到，NCC新設新聞台行政調查報告在野黨要求下，在今年四月交到交通委員會，但內容根本輕描淡寫、避重就輕；而當提出「臨時提案」要求退回時，綠營才緊急call委員到場（原本現場僅有兩位綠營交通委員，所以不敢表決），而當有些綠委姍姍來遲後，表決的過程還聽到一兩位綠委竊竊私語在問「要同意還是反對？」，他質疑，連要討論的議題都不清楚，連行政調查報告都沒看過，就被call來只為護航投票，這樣的民代，真的能夠為民喉舌嗎？

「如果只有黨意、沒有民意，那就是行政部門的橡皮圖章」，洪孟楷表示，要解密黑箱，就要把橡皮圖章換成監督專章。他強調，疫苗採購、防疫預算使用、行政調查都要真相，而要真相，就絕對要政黨輪替、國會過半，這是2024最重要的意義！