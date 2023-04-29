　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議：別浪費時間

▲許多民眾常常在「買車」或「買房」間拉扯。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多民眾常常在「買車」或「買房」間拉扯。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

不少人曾面臨買房或買車的抉擇，在經濟能力有限的情況下，很難兩者兼顧，這時該先買車還是買房？一名網友透露，好友跟男友對於買房還是買車一事僵持不下，雙方更為此發生多次爭執，好友每次吵架就會跑來找她哭，讓她不禁納悶「對買房買車想法不同，該分手嗎？」貼文一出，引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，好友的男友一直想要買車，但好友覺得沒有必要，因為住在雙北大眾交通很方便，然而男友卻很執意要買，認為有車去外縣市旅遊比較方便，好友雖然認同這點，可是想到汽車的價格跟保值性，一落地就掉價，就忍不住很想反對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO好友則認為，總要考量到未來，就算現在買不起房，也應該要努力存錢，終有一天會買得起，但男友卻抱持相反觀點，不僅對於買房完全不感興趣，還一直消極地說根本買不起，價值觀就比較偏向活在當下、開心就好，讓好友有點看不到未來。

▲原PO透露，好友為了先買房還先買車的問題，和男友吵到快分手。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO透露，好友為了先買房還先買車的問題，和男友吵到快分手。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，2人光是這件事情就起過很多次衝突，每次吵架友人就跑來找她哭，也問過她是不是自己要求太高，「我是覺得買房跟買車根本不衝突，但現實面就是他們無法兩者兼顧，又找不到共識，大家覺得呢？會傾向哪一種做法？」

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「考慮現實，房市看一看，大概心理有底」、「說服男友無論如何先存錢，旅遊時給他租高級車過癮」、「你買房，他買車，不就好了」、「男方不想買房，女方就自己朝那個目標努力啊，幹嘛要另一半想要才可以做」、「男人一生總要買一台車，覺得不要攔，你覺得他買完車就買不起房就放手找別人」。

另外，也有網友認為，2人價值觀不同，很難找到平衡點「價值觀不同溝通又無效，只能分了」、「這金錢觀相反，分手吧」、「沒有共識就分吧」、「當然分阿，不要跟錢過意不去」、「價值觀不一樣就是分手」、「看不到未來那就分手」、「只能分了，雙方都不退讓，價值觀也不一樣，還在一起浪費時間？」
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見
情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議
前夫認愛八點檔女演員！　陳子玄大方送祝福
壯陽藥吞了沒效？泌尿醫曝關鍵原因
快訊／戴資穎擊敗山口茜　明和安洗瑩爭冠
企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲超心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議：別浪費時間

他常買「好市多冷凍莓」全家中獎發燒　氣到發抖：繳會費加送病毒

企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲見照超心疼：愈走負重愈多

好天氣要沒了！鋒面來襲「冷雨彈炸北台」　1地大雨特報防雷擊

復刻台南隱藏美食「蚵蛋燒」　牡蠣新鮮肥美好吃極了！

兒童舞劇《開心果》歡樂登場　黃偉哲一起來找尋「開心密碼」

統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

賣「A肝莓果」卻只肯退錢　消保會嗆好市多：該賠5倍賠償

前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！結果「迎面自撞」糗摔片曝

鋒面進逼家門口「1地大雨特報」　晚間變天！灌春雨熱區出爐

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議：別浪費時間

他常買「好市多冷凍莓」全家中獎發燒　氣到發抖：繳會費加送病毒

企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲見照超心疼：愈走負重愈多

好天氣要沒了！鋒面來襲「冷雨彈炸北台」　1地大雨特報防雷擊

復刻台南隱藏美食「蚵蛋燒」　牡蠣新鮮肥美好吃極了！

兒童舞劇《開心果》歡樂登場　黃偉哲一起來找尋「開心密碼」

統測首日100名考生啟用46間備用試場　違規逾43件「這項最多」

賣「A肝莓果」卻只肯退錢　消保會嗆好市多：該賠5倍賠償

前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！結果「迎面自撞」糗摔片曝

鋒面進逼家門口「1地大雨特報」　晚間變天！灌春雨熱區出爐

嘉義縣開設多元長照課程　精進人員專業職能

國小軟聯／11人小兵團　花蓮太巴塱打破隊史明爭冠　

快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見！小弟6萬交保

凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走　當場被逗樂：讓他繼續玩

「法人型經營」為獸醫院壓力解套　農委會副主委：廣納建議一起進步

入手「Nissan X-Trail油電」只要新台幣100萬！澳洲入門車型開賣

MotoGP／KTM大爆發「狂掃冠軍＋季軍」！西班牙站衝刺賽速報

決賽不敵中國組合　鄭怡靜、李昱諄仍獲今年第2銀

快訊／戴資穎擊敗山口茜中止對戰5連敗　明和安洗瑩爭冠

情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議：別浪費時間

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」嚇哭

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

澳籍交換生「超級老鼠藥中毒」　北醫曝病況

更多熱門

相關新聞

爸媽贊助頭期款　「提1條件」妹子崩潰搖頭

爸媽贊助頭期款　「提1條件」妹子崩潰搖頭

買房對這時代的年輕人來說不是件簡單的事，需要存好幾年的錢才買得起，也有些人會靠家裡贊助，就有一名女網友表示，在新北市三重區出生長大，覺得這裡交通亂人又雜，很想搬離，好不容易存到一筆錢，爸媽也願意贊助頭期款，但有個條件「房子要買在三重」，讓原PO無法接受。

姊討買房贊助金！他要求簽1契約　網卻罵翻

姊討買房贊助金！他要求簽1契約　網卻罵翻

40K扛房貸！她慘變月光族「父母那輩好厲害」

40K扛房貸！她慘變月光族「父母那輩好厲害」

新婚房傳激戰聲！小叔月付7000元「這房我有付錢」

新婚房傳激戰聲！小叔月付7000元「這房我有付錢」

「1格局」爸媽都搖頭！鄉民也認同：只有崩潰

「1格局」爸媽都搖頭！鄉民也認同：只有崩潰

關鍵字：

買車買房

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

更多

最夯影音

更多
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面