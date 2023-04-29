情侶為「買車or買房」吵到快分手！過來人給1建議：別浪費時間

▲許多民眾常常在「買車」或「買房」間拉扯。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

不少人曾面臨買房或買車的抉擇，在經濟能力有限的情況下，很難兩者兼顧，這時該先買車還是買房？一名網友透露，好友跟男友對於買房還是買車一事僵持不下，雙方更為此發生多次爭執，好友每次吵架就會跑來找她哭，讓她不禁納悶「對買房買車想法不同，該分手嗎？」貼文一出，引發熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，好友的男友一直想要買車，但好友覺得沒有必要，因為住在雙北大眾交通很方便，然而男友卻很執意要買，認為有車去外縣市旅遊比較方便，好友雖然認同這點，可是想到汽車的價格跟保值性，一落地就掉價，就忍不住很想反對。

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原PO好友則認為，總要考量到未來，就算現在買不起房，也應該要努力存錢，終有一天會買得起，但男友卻抱持相反觀點，不僅對於買房完全不感興趣，還一直消極地說根本買不起，價值觀就比較偏向活在當下、開心就好，讓好友有點看不到未來。

▲原PO透露，好友為了先買房還先買車的問題，和男友吵到快分手。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，2人光是這件事情就起過很多次衝突，每次吵架友人就跑來找她哭，也問過她是不是自己要求太高，「我是覺得買房跟買車根本不衝突，但現實面就是他們無法兩者兼顧，又找不到共識，大家覺得呢？會傾向哪一種做法？」

貼文曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛留言「考慮現實，房市看一看，大概心理有底」、「說服男友無論如何先存錢，旅遊時給他租高級車過癮」、「你買房，他買車，不就好了」、「男方不想買房，女方就自己朝那個目標努力啊，幹嘛要另一半想要才可以做」、「男人一生總要買一台車，覺得不要攔，你覺得他買完車就買不起房就放手找別人」。

另外，也有網友認為，2人價值觀不同，很難找到平衡點「價值觀不同溝通又無效，只能分了」、「這金錢觀相反，分手吧」、「沒有共識就分吧」、「當然分阿，不要跟錢過意不去」、「價值觀不一樣就是分手」、「看不到未來那就分手」、「只能分了，雙方都不退讓，價值觀也不一樣，還在一起浪費時間？」

