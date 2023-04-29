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嘉義縣山海遊程超豐富　再推食農體驗

▲▼連外國人都愛！嘉義食農體驗讓孩子超Fun電 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣山海遊程，再推嘉義食農體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

周末又一條親子線可以走走！嘉義除了山區有親子步道，海線能搭漁筏、玩沙、吃海鮮，近市區則有許多室內親子景點，像是全台最大咖啡觀光工廠「品皇咖啡觀光工廠大崙廠」咖啡免費喝到飽，「冷研碳索館」玩乾冰互動體驗，「北回歸線二館太空教育館」遊戲中探索太空知識，以及到外國人都愛的「豐碩果園」參觀、預約採果體驗，周邊還有在地小吃、冰品，吃喝玩樂一整天，保證讓孩子超Fun電！

▲▼連外國人都愛！嘉義食農體驗讓孩子超Fun電 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁提到，爸媽想要帶孩子親近大自然，來嘉義玩就對了。位在水上知名果園「豐碩果園」迄今40多年，擁有產銷履歷認證，堅持採安全種植管理方式，吃得安心又健康，還特別受到外國朋友的喜愛，不只來台旅遊要安排來參觀體驗採果，甚至裝箱空運回國，現在正夯的「牛奶小蕃茄」號稱小蕃茄中的紅寶石，溫室栽培，使用奶粉等天然營養素發酵液肥灌溉，果實皮薄、甜度高、口感極佳，產季到5月，另外還有兩週採收一次的玉米，歡迎家長帶孩子來一場食農體驗吧！

▲▼連外國人都愛！嘉義食農體驗讓孩子超Fun電 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁接著說，嘉義親子室內景點又一好去處，全新打造、佔地6000多坪的「品皇咖啡觀光工廠大崙廠」，是全台最大咖啡觀光工廠，不只參觀免門票，還能咖啡喝桶海！讓你暢飲手沖咖啡、三合一咖啡、四合一咖啡、奶茶，超大賣場伴手禮琳琅滿目，趣味的裝置互動遊戲讓小朋友體驗一場咖啡之旅，還有超吸睛的巨型咖啡手沖壺和咖啡杯可以拍許多美照，以及各種咖啡介紹，如咖啡豆生長、產地、烘焙、杯測流程等，透過認識風味輪，讓你喝懂咖啡的各種風味。

▲▼連外國人都愛！嘉義食農體驗讓孩子超Fun電 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，周邊小吃美食更是不能錯過，像是阿生大腸包小腸、大崙村臭豆腐、無名紅豆餅、炸物、剉冰、綿綿冰等。還能順遊幾個親子景點，像是以氣體為主題的觀光工廠「冷研碳索館」，母親節活動期間（5/3-5/14）入館皆享「半票」超值優惠，有小朋友超愛壯觀又吸睛的乾冰瀑布、泡泡樹和創意手作DIY，預約最新「雪刷乾冰體驗」，感受急速低溫低溫的雪刷上色。

▲▼連外國人都愛！嘉義食農體驗讓孩子超Fun電 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，還有以太空科學為主題的「北回歸線二館太空教育館」，館內有國家太空中心30特展及各種互動遊戲給小朋友玩，不定期舉辦探索課程可報名參加，戶外還有星際探索體驗區，三層的火箭溜滑梯、攀爬架、搖搖椅、鞦韆等，保證讓孩子吃喝玩樂一整天充分的放電，以上景點、小吃業者營業資訊都歡迎至「慢遊嘉義」臉書查詢。

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嘉義縣觀光食農體驗

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