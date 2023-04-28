出席希臘爐邊對談　馬英九：九二共識是兩岸和平的護欄





▲馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九辦公室今（28）指出，馬英九於希臘時間28日上午出席第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。對於台灣會不會是下一個烏克蘭，馬英九表示，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立的國家，台灣和中國大陸不是，本質上就完全不同。「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」。

對於李成詢問，華府在美中台關係應該扮演怎樣的角色？馬表示，「我認為對於華盛頓方面最好的方式，是鼓勵台灣與中國大陸展開和平的協商，以避免台海發生戰爭。」

「九二共識是兩岸雙方求同存異的共同政治基礎」，馬英九提到，在他執政的八年，台灣與大陸簽署了23項協議，幾乎涵蓋各行各業。2015年11月7日他與習近平在新加坡會晤，雙方同意以和平方式解決爭端，並在未來再次會面。英國《經濟學人》雜誌的一篇社論說，這是大陸自1980年代以來對台灣做出的最大讓步。

馬英九說，在2016年民進黨主席蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。根據《經濟學人》2021年5月的報導，台灣已經成為「地球上最危險的地方」。很明顯，台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵。民進黨政府迄今一直拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，甚至是徹底的糟糕。

馬英九指出，要避免台海發生戰爭，台灣應該主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。「這並不容易，但我們應該嘗試」，推動更多的對話、合作、訪問及接觸，大陸也應該停止派出軍機在臺灣周邊空域活動。

現場有觀眾提問，大陸是否會以軍事手段影響台灣2024年選舉？馬回應，「我認為此刻他們並沒有準備這樣做」，不僅是人道考量，更是因為任何軍事手段，會極大程度地傷害兩岸關係。目前兩岸關係是花了30年才建立起來的，這樣的決定將會帶給雙方極大的代價，「我不相信現在是大陸佔領台灣的時機，我們歡迎大家關心台灣，但不用過度擔心。」

馬英九也說，兩岸關係需要和平的手段來維持穩定，不應該使用武力的手段，因為結果是非常難以承受的。最好的辦法是與大陸展開談判，談談如何找出一個避免戰爭的方法，「我們不應該去尋求戰爭，這對雙方來說都是不明智的選擇。」

