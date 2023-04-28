學者：若台灣落入中國大陸之手　印度恐成下一個目標

▲圖為印度東北部阿魯納查省的達旺（Tawang）地區。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社記者林行健新德里28日專電

印度地緣政治與戰略專家謝蘭尼（Brahma Chellaney）最近撰文警告，若台灣落入中國之手，中國的下一個「統一」目標將是位於印中邊界的阿魯納查省，也就是中國所稱的藏南地區。

總部設於紐約的非營利組織「評論彙編」（Project Syndicate），最近刊出謝蘭尼撰文題為「中印對抗正重塑亞洲」（The Sino-Indian Rivalry Is Reshaping Asia）的文章。

謝蘭尼在文中指出，中國2020年春季試圖侵占拉達克（Ladakh）地區，但因印度抵抗而未能成功；2022年12月，中國又侵入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的達旺（Tawang）地區，同樣被印軍驅逐。

阿魯納查省位於印度東北部，中國稱之為藏南地區。

謝蘭尼寫道，中國政府為宣示對阿魯納查省的主權，多次將當地的地名「中文化」，綜觀中方的各種動作，台灣是否能繼續維持「自主地位」（autonomous status），與印度息息相關。

他說：「如果台灣落入中國之手，面積與奧地利相仿的阿魯納查省，恐將成為中國政府下一個『統一』的目標。」

謝蘭尼警告，1951年中國「吞併」西藏，讓中國、印度、尼泊爾、不丹和緬甸有了共同的邊界，中國一旦拿下台灣，將帶來類似的地緣政治重整，中國海軍將得以突破第一島鏈，輕鬆進入太平洋。

文章引述美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）去年的言論，稱印度可讓中國陷入「兩面作戰」窘境，迫使中國在南海及台灣海峽擴張之際，必須顧慮印中邊界的情況。

另外，謝蘭尼也寫道，北京認為台灣一向是中國一部分，但這種說法存有歷史疑問，因為台灣是直到19世紀後期才成為中國的一省，而清朝在短短8年後又把台灣割讓給日本，失去了對台灣的控制。

謝蘭尼現為印度智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）的學者，曾是印度國家安全諮詢委員會的成員，也撰有多本有關地緣政治的著作。

由於中國4月8日至10日再度在台灣周邊實施軍事演習，印度智庫學者最近又掀起一波討論台灣的熱潮。

印度前外交部次長顧凱傑（Vijay Gokhale）4月中旬撰文表示，台灣可能是美中衝突的爆發點，呼籲印度政府及早擬定因應政策。