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密前女友「再吵X妳嘴巴」！她老公看訊息超綠　鬼扯嘴砲男慘了

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲顏男傳訊給已婚前女友「來找我打砲」、「射你嘴巴」，被她老公發現告上法院。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者蔡怡萍／彰化報導

一名顏姓男子傳訊給已經結婚的前女友，2人互相嘴砲「要不要來找我打砲」、「要射哪」、「再哭X射你嘴巴」，老公發現顏男不斷想找機會引誘妻子去嘿咻，害他對於婚姻的信任大受打擊，怒告求償30萬精神撫慰金，法官檢視訊息認為，雖然無法確知妻子有沒有與顏男性行為，但這樣的對話的確逾越分寸，判顏要賠給對方6萬元。

人夫主張，他與妻子結婚才8個月，還有1名小孩，顏姓男子就不斷傳訊邀妻子外出約會，並以超露骨的言詞想要找妻子嘿咻，嚴重破壞了他對於婚姻的信心，侵害了他身為配偶的權益，向顏男提告要求30萬元精神撫慰金。

顏男供稱，他與人妻以前曾是男女朋友，他們平常就是這樣開玩笑的模式聊天，對方結婚後沒有見過面，也才聯繫過這1次，因為人妻跟他叫車、向他抱怨家庭與老公，才有這些對話。

法官檢視2人訊息，顏男說過「要不要來找我打砲了？我家沒人」、「X外面啊，難道要我內X哦？」、還是要我下去車震？」等語，雖然不足以證明在對方婚後有性行為，但顯示顏男知道對方已婚，還毫不避嫌大尺度傳訊挑逗，顯然逾越正常交往分寸，審酌損害程度等，判顏男應賠給對方老公6萬元，還可上訴。

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