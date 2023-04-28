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土耳其總統隱身2天後重新露臉　與普丁視訊對話

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透社）

文／中央社伊斯坦堡27日綜合外電報導

身體不適的土耳其總統艾爾段缺席公開活動2天後，於今天重新露面，以視訊方式參與一座俄羅斯所建核電廠的線上揭幕儀式，並與俄羅斯總統普丁對話。

法新社報導，69歲的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）25日晚間接受電視台現場訪問時身體不適，隨後暫停所有為了5月14日土耳其大選的競選活動。

艾爾段表示，他在5座城市之間奔波造勢和參與公共計畫啟動儀式期間，開始感到胃不舒服。衛生部長克札（Fahrettin Koca）今天說，艾爾段得了「感染性腸胃炎」。

艾爾段昨天被迫取消行程並待在家中，無法前往地中海岸，參與今天土耳其首座核電廠的盛大揭幕活動。

艾爾段現正處於執政20年來地位最不穩固的時候，今天以視訊方式露面，意味他努力凸顯自己的健康與活力。但他在總統辦公桌後方對普丁（Vladimir Putin）和全國說話時面帶倦容，看起來很虛弱。

艾爾段依事先準備好的講稿說：「儘管遲了60年，如今我國已晉升核電國家之林。」

普丁讚揚艾爾段的領導，稱莫斯科「永遠準備好（對土耳其）伸出友誼之手」，還說艾爾段「知道如何設定雄心勃勃的目標，並懷抱信心推動執行」。

民調顯示，艾爾段在土耳其數十年來最重大的選舉中，與反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）勢均力敵，或是落後基里達歐魯。

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