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5門市限定賣！　韓式炸雞店最新「3款道地韓食」限時9折開吃了　

▲▼bb.q CHICKEN推3款經典韓食。（圖／業者提供）

▲人氣韓式炸雞店推出3款經典道地韓食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不要只吃炸雞、比薩了！韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」驚喜推出3款道地韓式料理，不僅有五花肉包菜、培根奶油年糕等，加碼吃韓劇最夯的牽絲「哆波吉炒泡麵」，通通一次滿足，即日起全台指定5門市限定開賣，還可享限時9折吃優惠。

▲▼bb.q CHICKEN推3款經典韓食。（圖／業者提供）

▲五花肉包菜還吃得到蒜片、辣椒。

bb.q CHICKEN最新3款韓食開吃，首推「五花肉肉包起來」，選用韓式豬五花肉搭配泡菜、蒜片、辣椒，全部包進脆口生菜當中，大口咬下超滿足，還有這碗「哆波吉炒泡麵」，是Q彈年糕搭配泡麵、魚板，再以特製辣醬進行拌煮，最後加上起司，口感帶辣還會牽絲。

▲▼bb.q CHICKEN推3款經典韓食。（圖／業者提供）

▲培根奶油年糕有濃濃奶香。

最後的「培根奶奶玫瑰年糕」則是香煎培根、年糕與蔬菜搭配韓式辣炒醬、奶油醬製成，每一口可是都能吃到濃濃奶香，即日起於全台5家旗艦門市開賣，包括「慶城店」、「南西店」、「天母高島屋店」、「桃園統領廣場店」及「南紡購物店」，3品項只限內用，且至6月1日前還可享9折優惠。

▲▼必勝客推「西京燒職人鮭魚比薩」、「愛你魷！究級海味比薩」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客推出2款最新比薩。

▲▼必勝客推「西京燒職人鮭魚比薩」、「愛你魷！究級海味比薩」。（圖／業者提供）

另，必勝客近日則有2款全新海味比薩等吃，首推這顆「愛你魷！究級海味比薩」，特意選用香濃帕瑪森芝心餅皮打造成愛心造型，搭配4款豪華海鮮包括Q彈深海大魷魚、頂級帶卵帆立貝、鮮甜干貝及生食級挪威鮭魚製成的西京燒鮭魚花，還吃得到4重起司有帕瑪森、芝心起司、義大利煙燻起司、莫札瑞拉起司，超澎湃組合肯定要吃，全台限量5000個，趕緊手刀開訂。

加碼還有神還原日本天王最愛京都西京燒料理的「西京燒職人鮭魚比薩」，嚴選生食級挪威鮭魚、野生鯖魚以清酒與白味噌醃製，霸氣鋪在比薩上頭，每一口都能吃到大塊鮮甜魚肉，再搭配日式玉子燒、香濃煙燻莫札瑞拉起司，打造豐富口感，即日起正式開賣。

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