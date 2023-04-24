　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

▲▼前中華民國空軍中將副司令張延廷聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲前空軍中將副司令張延廷。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者陶本和／台北報導

美國眾議院近日進行台海兵推，結果顯示美軍可擊沈80艘解放軍，但同時仍有8萬名解放軍成功登陸台灣；而眾議院中國問題特別委員會主席則建議，儘速完成台灣190億美元（約5800億新台幣）軍售案。對此，前空軍副司令張延廷在政論節目表示，台灣要多存武器彈藥，台灣要自己作戰，外面的武器運不進來，國防預算也要趕快到位，一次買足。

美國眾議院在19日進行台海的兵棋推演，根據結果顯示，美軍可以擊沈80艘解放軍的軍艦，不過同時也有8萬名的解放軍成功登陸台灣。對此，眾議院「中國問題特別委員會」主席則建議，應該儘速完成台灣190億美元的軍售案。

對於美國眾議院的兵推，張延廷23日在政論節目《TVBS戰情室》表示，作戰節奏非常快，共軍第一個是先奪取制空權，對台灣轟炸重要設施、機場，再來是奪取制海權；而美軍是運用長程飛彈，可以推毀共艦80艘，屆時會是登島作戰。

張延廷分析，共軍作戰一定會封鎖台灣，屆時不會有陸地補給線，美國也可能自顧不暇，所以台灣要多存一點武器、彈藥做準備，因為台灣要自己作戰，外面的武器運不進來。

張延廷指出，台灣的軍購有190億美元的款項還沒到貨，美國希望台灣多買，可能有意要台灣趕快付款，他認為，錢是逐年編列，國防預算要趕快到位，一次買足，因為打仗是靠自己。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1句話害無尊丟通告　大根藏多年秘密道歉
誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏
LIVE／徐巧芯新戰場展開！　親解如何贏了費鴻泰
小小彬沒考上台藝大！　將出國進修
3所國小確定掰了！　40校新生只有個位數
Golf GTI台南174線過彎失控　直撞路邊廟宇...石柱
陸劇女神道歉！　脫口「小母狗」失言訪問被挖出
獨／美食街阿嬤員工遭推倒！「老闆暴怒原因」曝光　櫃位停業中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

「民進黨是治安惡化元兇」　國民黨轟蔡政府任內犯罪數不降反升

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

郭台銘猛攻中南部拔樁？　侯友宜喊話「同心齊力」讓國家安全

前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

對尬賴清德！提「和平護民主」兩岸論述　侯友宜：願全力以赴

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

告五人雲安當秋興面喊「志琳哥」　邀嘉賓...動力火車：你們請不起XD

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

「民進黨是治安惡化元兇」　國民黨轟蔡政府任內犯罪數不降反升

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

郭台銘猛攻中南部拔樁？　侯友宜喊話「同心齊力」讓國家安全

前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

對尬賴清德！提「和平護民主」兩岸論述　侯友宜：願全力以赴

傳波頓將訪台　田中光：台海是美總統大選重要主題

民進黨團批侯友宜「假漢只會做形象」　治安崩盤全甩鍋中央

基北北桃1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

Gogoro進軍菲律賓「今年第4季開賣」！首站落腳馬尼拉大都會區

陸方月前就表態贊成旅遊小兩會重啟協商　業界呼籲政府儘速回應

32歲薔薔曝隱疾！　「囤10年藥量」每天都要吃：想加強效果

國民黨2024能贏賴清德？　學者分析侯友宜反攻「2時間點」

特教法修法刪「生活」服務　朝野立委批：剝奪重症生受教權

無薪假人數增1360人　竹科半導體封測廠首見224人減班2個月

李彩演爆「第五度挑戰選秀」！　太妍接下《QUEENDOM PUZZLE》主持棒

按摩師拿國中女友裸照炫耀　逼男同學拍脫衣道歉片！下場出爐

2隻阿金洗澡超委屈！頭靠頭討拍取暖：你也被你媽抓來～

纏上「往生被」王上菲傻誤認封鎖線　邱昊奇躺棺材被活埋當往生者

政治熱門新聞

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

誰來對決王世堅？　蔡正元點名藍營「這人」肯定贏

蘇貞昌難過好友朱銘過世　「感謝他把一輩子的功夫奉獻給台灣」

為何議會「偷拍」許淑華3年？　徐巧芯曝原因：有人先汙衊我

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍航管缺失

「許淑華相簿」有續集！徐巧芯手上還握2案

女性教召首梯入營！5月8日桃園報到

徐巧芯批許淑華薪水小偷　律師揭內幕驚呼：徐一次得罪全部議員！

朱銘離世享壽85歲！　侯友宜「深感沉痛」：向大師致敬

朱銘輕生享壽85歲　民進黨：大師精神永存

1200月票將上路　侯友宜嗆中央：3年2百億補貼一定不夠

郭台銘今專程拜訪他　陳以信送上8字

爆民進黨前議長「放款數十億給親友」　王鴻薇：合庫成自家金庫

更多熱門

相關新聞

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍航管缺失

幻象故障20分鐘地面堅持走程序終墜海　監院糾正空軍航管缺失

空軍機號「2017」的幻象2000戰機，在去年3月執行任務時墜海，飛官黃重凱跳傘成功並獲救；而監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查後發現，氣象及各級管制單位未有密切合作，監察院通過糾正空軍司令部。對此，空軍24日表示，秉持坦然面對立場 ，已於事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，並持恆強化飛安管制作為。

山東艦在台灣東部演練　前空軍中將：封打一體！台9線應成戰備跑道

山東艦在台灣東部演練　前空軍中將：封打一體！台9線應成戰備跑道

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

空軍少將柳惠千退伍轉任駐英公使　府副侍衛長任內曾捲私菸案

空軍少將柳惠千退伍轉任駐英公使　府副侍衛長任內曾捲私菸案

退役空軍上校涉當共諜　監委申請自動調查

退役空軍上校涉當共諜　監委申請自動調查

關鍵字：

空軍張延廷

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

快訊／國寶雕刻家朱銘「住處輕生亡」

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

八大女遭潑熱湯　T妹曝暴力討債SOP

水氣突襲！今有雨下波降8℃　連假天氣出爐

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面