前空軍副司令「台灣要多存武器彈藥」　軍購預算一次買足仗自己打

▲前空軍中將副司令張延廷。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

美國眾議院近日進行台海兵推，結果顯示美軍可擊沈80艘解放軍，但同時仍有8萬名解放軍成功登陸台灣；而眾議院中國問題特別委員會主席則建議，儘速完成台灣190億美元（約5800億新台幣）軍售案。對此，前空軍副司令張延廷在政論節目表示，台灣要多存武器彈藥，台灣要自己作戰，外面的武器運不進來，國防預算也要趕快到位，一次買足。

美國眾議院在19日進行台海的兵棋推演，根據結果顯示，美軍可以擊沈80艘解放軍的軍艦，不過同時也有8萬名的解放軍成功登陸台灣。對此，眾議院「中國問題特別委員會」主席則建議，應該儘速完成台灣190億美元的軍售案。

對於美國眾議院的兵推，張延廷23日在政論節目《TVBS戰情室》表示，作戰節奏非常快，共軍第一個是先奪取制空權，對台灣轟炸重要設施、機場，再來是奪取制海權；而美軍是運用長程飛彈，可以推毀共艦80艘，屆時會是登島作戰。

張延廷分析，共軍作戰一定會封鎖台灣，屆時不會有陸地補給線，美國也可能自顧不暇，所以台灣要多存一點武器、彈藥做準備，因為台灣要自己作戰，外面的武器運不進來。

張延廷指出，台灣的軍購有190億美元的款項還沒到貨，美國希望台灣多買，可能有意要台灣趕快付款，他認為，錢是逐年編列，國防預算要趕快到位，一次買足，因為打仗是靠自己。