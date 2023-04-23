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嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

▲▼ 嘉義市表揚112年56位模範勞工 黃敏惠市長感謝勞工給力 連續四年營利事業銷售額再創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市表揚112年56位模範勞工，市長黃敏惠感謝勞工給力，讓嘉義市連續四年營利事業銷售額再創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前舉辦112年模範勞工表揚大會，共表揚56位模範勞工。黃敏惠市長出席活動時表示，勞工是嘉義市珍貴資產，感謝這些辛苦的無名英雄堅守崗位，持續創新、打拼、犧牲奉獻，為經濟發展付出。今日的表揚活動，黃市長親自頒獎給所有得獎者，向所有無名英雄及背後辛苦的家人致上深深的敬意。

▲▼ 嘉義市表揚112年56位模範勞工 黃敏惠市長感謝勞工給力 連續四年營利事業銷售額再創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝所有勞工朋友辛苦的付出，從各單位推薦的模範勞工的事蹟中，看到大家在工作崗位上認真負責，不斷提升專業與技能，不斷充實，並且樂於服務人群、提攜後進、傳承經驗，獲獎絕對是實至名歸。黃敏惠進一步表示，3年多的疫情對全台民生經濟造成巨大衝擊，但嘉義市營利事業銷售額不斷突破紀錄，111年度更以2776億4669萬1000元寫下連續四年創下歷史新高紀錄，顯見嘉義市以各項市政帶動經濟的成果，成功帶動嘉義市營利事業銷售額再創高峰。期待與勞工朋友「共同寫歷史，作伙拼未來」，繼續為更繁榮美好的嘉義市打拼。

▲▼ 嘉義市表揚112年56位模範勞工 黃敏惠市長感謝勞工給力 連續四年營利事業銷售額再創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長說，5月是勞工月，市府推出一系列活動，慶祝51勞動節，整個5月期間邀請勞工朋友進戲院欣賞電影，辦理免費體驗運動課程及健康諮詢，同時也辦理勞動權益課程，讓勞工在放鬆身心之餘，也要充個電。

此次得獎模範勞工橫跨各行各業，榮獲各項獎項的更是不在少數，其中照顧服務員工會推薦的陳亮圻女士，是今年受獎者中年紀最長的（70歲），自民國89年開始從事醫院照顧服務，已有23年的照護資歷，其愛心和耐心深獲家屬肯定；陳亮圻分享，她目前負責照顧一位失智症的阿嬤，雖然家人都在美國，但每天會視訊關心阿嬤的身體狀況，且家屬非常感謝陳小姐將阿嬤當自己家人般照顧，讓遠在美國的家人都能放心。

▲▼ 嘉義市表揚112年56位模範勞工 黃敏惠市長感謝勞工給力 連續四年營利事業銷售額再創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

木工工會推薦的羅耀裕先生熱心協助政府單位辦理活動，個性樂善好施，公益活動不落人後；羅耀裕表示，他平時從事木工裝潢，利用假日擔任社區巡邏義工，負責守望相助勤務及社區安全狀況，遇有噪音違規車輛立即通報員警處理，並積極參與社會公益，想幫助更多需要幫助的人。

社會處表示，模範勞工表揚大會是勞工朋友一年一度最光榮的時刻，感謝大家平時在工作崗位上認真盡責，才能共同度過疫情難關，在五一勞動節前夕，感謝全體勞工朋友們，讓嘉義市更進步，市府會與大家站在一起，持續打造良好就業環境，為幸福城市再+1。

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