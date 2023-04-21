紐時：中國將在距台不遠處建反應爐　俄羅斯供核武原料

▲圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國紐約時報20日報導，北京將在距離台灣僅217公里的中國海岸，啟用新的核反應爐，美國國防部說，這座快速增殖反應爐主要是製造原子彈頂級原料鈽，凸顯中國意圖擴張核武的野心。

紐時（The New York Times）20日報導，中共領導人習近平上月訪俄與總統普丁（Vladimir Putin）宣布，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）和中國國家原子能機構簽署，延長數年甚至數十年的合作協議。

雖然中國堅稱，沿海闢建增殖反應爐的目的純粹民用，但美國國防部高級官員普蘭姆（John F. Plumb）最近告訴國會，增殖反應爐產鈽，鈽用於武器。

這座產鈽的反應爐所需原料由俄羅斯提供，過去數月，俄方已交付25噸高濃縮鈾，意味著俄中正合作開展有助於兩國的核現代化項目，美方五角大廈（Pentagon）評估，如此兩國核武庫的規模將使美國相形見絀。

華府的政要們日益擔憂，習近平從普丁的核威脅中吸取經驗，並於可能爆發的台海衝突中揮舞他的新武器。

回顧中國躋身核武國的歷程，最初是1964年10月，中國於羅布泊完成首次的核試驗而加入核俱樂部，此後中國一直限制核武數量約莫數百件的規模，直到習近平主政才徹底翻轉。

因此當中國核武庫規模尚未逼近美俄之前，習近平似乎不太可能考慮減緩擴張核武的野心，何況去年中共20大他已表明，中國要「打造強大戰略威懾力量體系」。

與此同時，因北京和華府緊張加劇，習近平勢必更篤定中國得建立強大核威懾戰力，以對抗「全方位的遏制」，於是在乾旱的中國西北部，近來當地已闢建3個巨大的飛彈發射井區域。

據估計，這些發射井總共可以容納350枚，配備多彈頭的洲際彈道飛彈，而據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）調查，中國目前擁有大約410枚核彈頭。

至於五角大廈去年11月發布的最新報告則指出，若以當前的增速不改，中國的核彈頭數量於2020年代末可達1000枚，並於2035年增至1500枚。

中國更持續加強「三位一體」，也就是從陸地、海洋和空中投射核武器的戰力，像是中國海軍正研製新一代發射核彈的潛艇，因中國現役的潛艦噪音太大，美軍幾乎不費吹灰之力即可掌握他們的行蹤。

據香港「南華早報」（SCMP）去年5月間報導，北京已建造093型潛艇的改良款，與094型艇身有個突起的「龜背」相似，如此才能承載運用垂直發射系統的飛彈。

但澳門的軍事觀察家黃東表示，龜背是個產生更多噪音的糟糕設計，並弱化艦艇的匿蹤攻擊能力。