新北51槍「17歲槍手」身世起底！　槍枝來源曝光

記者崔子柔／綜合報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造槍支，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪，朝著鐵捲門連開51槍，昨晚8時許被移送少年法庭。劉男的阿嬤指出，劉男從小就常讓她擔心，但沒想到會壞到去開槍。

根據《聯合報》報導，劉男父親常進出監獄，上個月才寄信給劉男，希望他好好做人、努力向上。劉嬤表示，劉男從小由她主要照顧長大，以前就不乖，沒想到竟然會壞到去開槍。

▲劉男對當鋪連開51槍後，搭計程車離去。（圖／翻攝自記者爆料網）



根據本站先前報導《17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」 槍枝來源推給過世的人》，劉男掃射後，把衝鋒槍收到背包內並搭計程車到板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法移送。

警方表示，劉男稱是因和當鋪負責人有私人恩怨才開槍，而槍枝來源是已過世的人，目前仍在進一步釐清。

▲劉姓少年使用改造衝鋒槍疑似使用市售瓦斯槍進行改造，對比可見下槍身彈井尺寸、摺疊槍托與市售產品不同。（圖／翻攝網路）

鑑識人員對涉案衝鋒槍進行初步鑑識，知情人士透露該槍外觀與台灣知名玩具槍一線品牌出品的M4 AR瓦斯突擊步槍相同，且經客製化更換國外知名槍廠F1 FIREARMS的輕量化上下槍身，但下槍身彈井尺寸、槍機、進彈室經過專業改造，使用改造的9mm子彈加長型彈匣，可以短時間連續射擊，火力相當驚人。