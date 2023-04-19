台人赴陸開半導體公司　回台挖角7工程師下場曝

▲聚力成首席財務長郭彥辰涉《兩岸人民關係條例》遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台籍人士郭彥辰2018年到大陸重慶成立聚力成半導體有限公司後，回台設立同名公司，大舉招募7名半導體工程師幫忙研發測試，雖相關涉案人都是台灣人，但仍違反《兩岸條例》陸企未經許可在台設立公司從事業務活動，台北地檢署19日將郭彥辰、大陸聚力成研發副總卜起經；台灣聚力成負責人陳俊達3人起訴。

根據大陸聚力成公司官網介紹，他們是2018年成立的第三代化合物半導體公司，由上海公司控股，在重慶和鹽城設有工廠，公司經營團隊介紹頁面中，在台灣籍且在多家科技公司任職的郭彥辰，現正擔任大陸聚力辰「首席財務長」。

檢調獲報，就在大陸聚力成設立公司的同1年，郭彥辰也在新竹縣竹北市設立同名的聚力成科技股份有限公司，並開始透過104等人力仲介網站，招募GaN on Si、GaN on SiC 的研發和生產工程師，負責上、下游供應鏈測試封裝晶圓代工，後來因為台灣嚴厲查緝陸資在台設立公司，登記負責人陸續變更為任旭寅，以及現在的董事長陳俊達。

由於《兩岸人民關係條例》明定，大陸營利事業公司，非經主管機關許可，不得在台從事業務活動，聚力成卻涉嫌以偽台資方式在台成立，並為對岸母公司高薪挖角高科技人才，經檢察官黃冠中指揮調查局搜索偵辦後，依法起訴郭彥辰等3人。