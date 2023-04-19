洗衣機竄出2公尺眼鏡蛇！她「對眼」嚇壞　新北動保處出手了

▲ 樹林一戶人家發現眼鏡蛇，屋主嚇壞 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林區一戶人家14日準備使用洗衣機時，一抬頭就見到眼鏡蛇，屋主嚇壞，立刻通知動保處處理，板橋動物之家接獲通報後，立即派遣動保員陳美秀、林冠佑前往捕蛇，成功以蛇夾捕獲；動保處提醒，氣溫近期升高，蛇類活動頻傳，提醒民眾注意門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，防止蛇類入侵。

新北市樹林區民宅屋主本月14日準備使用洗衣服時，發現長約2米的眼鏡蛇從洗衣機竄出，屋主嚇壞，通知動保處捕蛇，擁有捕蛇經歷11年的動保員陳美秀接獲通報後以蛇夾捕獲蛇。動保員到場發現，蛇躲在陽台洗衣機旁雜物堆中，由於蛇鋏無法深入，協調屋主一起將洗衣機挪開，洗衣機移位後，眼鏡蛇在周邊陽台地上流竄，陳美秀、林冠佑也抓緊機會，順利以蛇夾捕獲，結束這場驚魂記。

動保員陳美秀說，只要有孔洞的地方，蛇幾乎鑽得進去，她曾在馬桶、陽台、車引擎等地方捕抓過蛇，尤其夏季時獲報數量最多，目前氣溫升高，蛇類活動增加，接近山區的民眾應做好居家防護，包含做好門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，以防蛇類入侵。

動保處表示，今年至今已發現517件蛇類事件，歷年約在6月份發現最多蛇，新北救援量以龜殼花、紅斑蛇最多。動保處提醒，民眾可在門內加裝彈簧紗門，使用可以進出後立即彈回關上的樣式，門口周遭環境也不要有大量雜物堆積，雜草也應定期修短，以防蛇類躲藏，一般蛇類不會主動攻擊人類，發現蛇類入侵時請遠距離冷靜觀察蛇的位置，即刻通報動保處24小時專線電話02-29596353，動保處將在第一時間派員處理。