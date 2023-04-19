周星馳被問「會打飛機嗎」竟超直白回應　再揭BLACKPINK他最愛Lisa

▲周星馳頻繁在IG和網友互動。（圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

港星周星馳開設個人Instagram後，常會回覆留言與網友互動，近日他為了迎接帳號突破百萬人追蹤，便特別PO出昔日《少林足球》的劇照，開放網友留言提問，連「打飛機」等私密問題他也大方回應。

有網友詢問，最想對一起演出無數經典作品、前年因為肝癌離世的「達叔」吳孟達說什麼話，周星馳則說「I Love you，後悔未曾親口表達」。

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▲周星馳回應網友提問。（圖／翻攝自instagram）



接著有網友問，「星爺洗完澡後會不會赤裸下體到處走」，周星馳回應，「洗澡前後都會赤裸全身到處走，但沒試過只赤裸下體，在你啟發後我回去試試」。

還有網友問，「在家裡有沒有打過飛機」，周星馳則幽默回應「從來沒有打飛機，只有戰鬥機」，另有人詢問「星爺喜歡Jennie還是Lisa還是Jisoo還是Rose」，周星馳則簡短且直白地回「Lisa」。



▲周星馳回應網友提問。（圖／翻攝自instagram）



此外，留言也有不少熟面孔，YouTuber奎丁問「星爺喜歡的女生類型是什麼」，阿傑好奇「少林足球有機會出續集嗎」，蕾菈則說「星爺是如何看待愛情這門課的呢」，還有網友幽默發問「星爺要來台中吃個飯嗎」，十分逗趣。