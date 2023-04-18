曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

▲曾格爾捲入不倫風波，形象重挫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「登山女神」格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，岳姓元配昨（17日）公開曾格爾與丈夫的曖昧對話截圖，其中最引起注目的莫過於陳男說：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾提醒「要刪這個訊息喔」。曾格爾昨回覆網友，稱對話中指的是「胃藥」，並公開陳男在開庭時的證詞。對此，岳姓元配今（18日）凌晨再度發聲，指曾格爾「邪惡如魔鬼」。

曾格爾昨被爆出曖昧對話、要錢錄音檔後，再次強調她和富商沒有發生關係。有網友提出有關「沒防護記得買藥」的質問，曾格爾表示那是「胃藥」。隨後也公開陳男在法庭上的證詞，她說：「不是我講的胃藥而已，我們陳述的也是陳XX在法院的證詞」。

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▲人夫提醒曾格爾買藥吃，曾格爾提醒他要刪除訊息。

▲曾格爾回應網友，強調「沒防護記得買藥」指的是「胃藥」。

▲曾格爾公開陳男在法庭上的辯詞。

另外，曾格爾也發出5點聲明，一是「被網軍攻擊是事實，看看那些每日照三餐攻擊我的匿名帳號」；二是關於侵害配偶權方面，陳男已經表示兩人沒發生過關係；三是沒收贊助170萬；四是再度指控正宮用旗下公關公司威脅她，「可以看到，我在新聞媒體上，談話節目上、網路媒體上各處都被不實資訊給論斷、攻擊」；五是希望自己的登山成就不被抹黑，「覺得有疑問的人，我歡迎任何人來驗證。衛星紀錄機器我能提供、相機我也能提供。我努力登頂問心無愧」。

▲岳姓元配深夜再發生，指曾格爾「邪惡如魔鬼」。

對此，岳姓元配今凌晨在限動發聲：「收到很多留言和私訊，覺得很窩心，這世界還是有很多人支持正義，我知道這場仗不好打，面對的人邪惡如魔鬼，但是我不會姑息一定告到底。今晚，先睡個好覺。」

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