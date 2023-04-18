　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

曾格爾捲入不倫風波，形象重挫。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾捲入不倫風波，形象重挫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「登山女神」格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，岳姓元配昨（17日）公開曾格爾與丈夫的曖昧對話截圖，其中最引起注目的莫過於陳男說：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾提醒「要刪這個訊息喔」。曾格爾昨回覆網友，稱對話中指的是「胃藥」，並公開陳男在開庭時的證詞。對此，岳姓元配今（18日）凌晨再度發聲，指曾格爾「邪惡如魔鬼」。

曾格爾昨被爆出曖昧對話、要錢錄音檔後，再次強調她和富商沒有發生關係。有網友提出有關「沒防護記得買藥」的質問，曾格爾表示那是「胃藥」。隨後也公開陳男在法庭上的證詞，她說：「不是我講的胃藥而已，我們陳述的也是陳XX在法院的證詞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫提醒曾格爾買藥吃，曾格爾提醒他要刪除訊息。

▲人夫提醒曾格爾買藥吃，曾格爾提醒他要刪除訊息。

曾格爾回應網友，強調「沒防護記得買藥」指的是「胃藥」。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾回應網友，強調「沒防護記得買藥」指的是「胃藥」。

曾格爾公開陳男在法庭上的辯詞。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾公開陳男在法庭上的辯詞。

另外，曾格爾也發出5點聲明，一是「被網軍攻擊是事實，看看那些每日照三餐攻擊我的匿名帳號」；二是關於侵害配偶權方面，陳男已經表示兩人沒發生過關係；三是沒收贊助170萬；四是再度指控正宮用旗下公關公司威脅她，「可以看到，我在新聞媒體上，談話節目上、網路媒體上各處都被不實資訊給論斷、攻擊」；五是希望自己的登山成就不被抹黑，「覺得有疑問的人，我歡迎任何人來驗證。衛星紀錄機器我能提供、相機我也能提供。我努力登頂問心無愧」。

岳姓元配深夜再發生，指曾格爾「邪惡如魔鬼」。（翻攝IG）

▲岳姓元配深夜再發生，指曾格爾「邪惡如魔鬼」。

對此，岳姓元配今凌晨在限動發聲：「收到很多留言和私訊，覺得很窩心，這世界還是有很多人支持正義，我知道這場仗不好打，面對的人邪惡如魔鬼，但是我不會姑息一定告到底。今晚，先睡個好覺。」

更多鏡週刊報導
【證據打臉曾格爾】元配公開曾格爾誘人夫錄音檔！　6點聲明再告曾父妨害名譽等罪
【證據打臉曾格爾】賈永婕開嗆曾格爾！驚爆「小三囂張對話」　力挺元配護郁方
【證據打臉曾格爾】仙人跳指控不攻自破　曾格爾勾串富商人夫對話曝光

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
明午後變天！好消息　降雨時間延長
大谷好怕！　「啊」大叫一臉驚恐
搭車脫口罩「做這事恐染猴痘」　台大醫示警
大谷跑壘拉鍊拉不起來　美媒笑：終於有他做不到的事
以為小孩只是腸胃炎　診所一看轉送大醫院
今、明最後買進日！53檔股東會紀念品　開發金晶鑽杯亮相
曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ANA越南官網BUG票　「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」台人聞風搶買

明午後變天！好消息　降雨時間延長

康軒課本「土豆=馬鈴薯」　台大教授舉1詞：文化侵略？

曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

搭車脫口罩「做這事恐染猴痘」　台大醫示警：世上沒有零風險的事

以為小孩只是腸胃炎　診所一看轉送大醫院

外國美模來台好黑暗！超商店員遞紙條內容曝　神奇事發生

他變了？12星座男「交往後劣化指數」　第1名成熟→火爆屁孩

正妹爆乳切木瓜！超晃影片曝光　身分IG大起底

電價調漲！半夜洗衣服省電沒用　2張圖看懂電費算法

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

ANA越南官網BUG票　「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」台人聞風搶買

明午後變天！好消息　降雨時間延長

康軒課本「土豆=馬鈴薯」　台大教授舉1詞：文化侵略？

曾格爾辯「沒防護吃胃藥」　元配深夜66字回擊：邪惡如魔鬼

搭車脫口罩「做這事恐染猴痘」　台大醫示警：世上沒有零風險的事

以為小孩只是腸胃炎　診所一看轉送大醫院

外國美模來台好黑暗！超商店員遞紙條內容曝　神奇事發生

他變了？12星座男「交往後劣化指數」　第1名成熟→火爆屁孩

正妹爆乳切木瓜！超晃影片曝光　身分IG大起底

電價調漲！半夜洗衣服省電沒用　2張圖看懂電費算法

「地表最強投手」又傳傷情　迪格隆右手腕痠痛提前退場

民調／郭台銘、侯友宜互比式民調僅差3百分點　「一因素」決定誰出線

病房內打手槍！護理師撞見驚逃　住院男「邊追邊擼」下場曝

完善救濟規定　立院三讀：聲請回復原狀期間增至10日

立院三讀修正《兵役法》　服役10年以上官兵遺族比照榮眷照顧

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照　致詞擁抱妹婿「場面超感人」

外送給錯餐！求救Uber Eats客服「卻被回6字」　余秉諺傻眼怒了

ANA越南官網BUG票　「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」台人聞風搶買

大谷好怕！捕手回傳球砸中球棒　「啊！」大叫一臉驚恐

台積電下跌2元至518　台股狹幅震盪力守15900

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

「一片紫紅」預測圖曝　最強春雨明襲全台

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

想洗車等一下！鋒面降雨集中2天　最新「一片紫」雨區預報圖出爐

巨蟹情緒化！12星座「缺點大公開」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

最強春雨明襲！全台連下3天　最劇時間曝

面試被刷掉！她不甘心「去信問原因」竟反轉結局

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面