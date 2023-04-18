陸戰隊4艘突擊艇現台東富岡港　居民驚：要打仗了嗎

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊公開新換裝的M109特戰突擊艇。（圖／資料照，下同）



記者許力方／綜合報導

中共解放軍3天的環台軍演剛落幕，國軍漢光演習兵推將登場，台東知本海岸首度被規劃為紅色區域，將進行艦艇登陸和反登陸作戰演習，台東富岡漁港17日上午出現海軍陸戰隊的4艘M109新式特種作戰突擊艇，首度現蹤駛進港，超級吸睛，當地民眾、遊客、漁民驚呼「沒見過」好奇關切，引發聯想。

國軍新購M109新式突擊艇，17日上午意外現蹤富岡漁港。4艘突擊艇當天上午從高雄左營軍港出港，中午左右在台東外海移動，飆進了富岡港，停靠在海巡停泊區，搶眼的外型以及軍方人員全副武裝的配備，火速吸引民眾的目光，興奮拍照，當地漁民更驚呼「第一次看到突擊艇，要打仗了嗎？」

海軍指出，M109以高強度複合材料製造，深V滑航型設計具有耐風浪特性，槍座、座椅等裝備為快拆式，並配有50機槍、40榴彈槍及74機槍。M109主要執行港防偵巡任務，戰演訓時負責安全航道開設及水中障礙物爆破作業，以利登陸舟波能夠搶灘。

事實上，共軍8日展開環台軍演，出動航母「山東艦」首度加入演訓，第一次突破第一島鏈，更釋出影片「殲-15」戰機掛彈起降，首次侵擾台灣東南空域，被認為是台灣東部的空戰部屬出現危機，對此，國防部情報次長室次長顏有賢曾在12日表示，東部是我重要作戰基地，國軍將採購F-16V block70戰機與岸置飛彈部署東部，。

漢光演習兵推即將登場，為因應共軍可能對台採取兩棲登陸攻擊，國軍要在台東知本海灘演訓，進行反擊作戰科目，和往年不同的是，這次首度把知本沿海畫成「紅色海灘」區域，列管為可實施兩棲登陸。