蘋果「革命新品」將登場？外媒曝WWDC七大亮點

▲蘋果WWDC上將有7大亮點。（圖／bloomberg）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於 6 月 6 日舉辦 WWDC 全球開發者大會，而此次的開發者大會上，除了例行性的軟體升級，根據彭博社的資訊，此次也會發布最新硬體系列頭戴式裝置，彭博社也盤點 WWDC 的 7 大重點。

彭博社表示，今年的WWDC將成為歷史上最重要的活動之，頭戴式裝置將成為此次活動的點，此外，也將有其他產品發布，包括新的 Mac 筆記本電腦和 Apple Watch 軟體自 2015 年以來的最大更新。

彭博社表示，WWDC中的七大亮點包含全新的頭戴式裝置，此為近十年來第一個蘋果新產品類別、新的 xrOS 操作系統和軟體開發工具、新的MacBook、iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 的重大更新。

iOS 和 iPadOS 的更新不會有太多新功能，彭博社表示，此次更新不像去年那樣有大變動鎖。但是應該通過更多的小更新來滿足用戶請求的清單。然而，新的 Apple Watch 操作系統將帶來更大的改善，包括更新的界面。

而在新產品方面，頭戴式裝置將成為此次的亮點，先前訊息指出，這項產品起步緩慢 ，但最終有機會取代 iPhone。無論如何，這款頭顯在發布後的幾個月內都不太可能上市銷售，這讓開發人員有時間創建應用程式和相關服務。

此外，預計蘋果也會推出Mac新機型，包含15 吋 MacBook Air、更新的 13 吋 MacBook Air、入門級 13 吋 MacBook Pro、更新的 24 吋 iMac、第一款 Mac Pro 採用內部晶片和更新的高端 MacBook Pro 機型。所有這些都應該在今年或 2024 年初上市銷售。還計劃推出兩款 Mac Studio 後續產品。