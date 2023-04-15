21歲嫌洩「美軍機密」最高判15年！　父旁聽高喊：我愛你

▲泰謝拉涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）因涉嫌洩露機密軍機，在13日被美國當局逮捕，他14日出庭時，被控未經授權傳送國防資料，恐面臨最高15年刑期。

根據《每日郵報》報導，泰謝拉出庭時戴著腳鐐，並掃視了整個法庭，他的父母和一個親戚坐在前排，其他空位都擠滿了媒體。

泰謝拉大多時間將雙手放在膝上，一語不發，當法官告知他作為刑事被告的權利時，他則回答「是的，法官大人」，接著伸出雙手讓法警戴上手銬。

泰謝拉要被帶出法庭時，他的父親喊了「我愛你，傑克」，泰謝拉則停下來轉過身，說了「我也愛你，爸爸」。泰謝拉被繼續羈留，19日將再次出庭。

▲泰謝拉被捕畫面。（圖／路透）



綜合外媒報導，泰謝拉是麻州空軍國民兵的情報部門成員。他於2019年入伍後接受了網路傳輸系統專家的培訓，並在網路通訊相關部門負責空軍的全球通訊運作。據空軍資料顯示，泰謝拉沒有在海外部署的任何紀錄，但他曾因代表空軍的傑出成就或功勳服務獲頒空軍成就獎，且剛剛在去年7月晉升為「空軍一等兵」（A1C）。

聯邦當局指出，泰謝拉是一名軍事迷和槍枝狂熱份子。他在疫情期間加入了網路社群平台Discord名為Thug Shaker Central的聊天群組，並成為相關群組的領導人。這是一個由20至30名年輕男性組成的群組。他們因喜愛槍枝和線上遊戲而聚在一起，成員們也會在群內分享對槍枝、軍事裝備及上帝的熱愛。

《紐約時報》稱，泰謝拉早在去年就已開始在群內分享機密文件，但這些被成員們散佈到社群媒體的機密，一直到上周才在推特和Telegram上被廣泛傳播並引起媒體關注。路透社透露，外洩文件的數量可能超過100份，而已知的外洩內容涵括了烏克蘭軍事漏洞、北約在烏克蘭部署的特種部隊，以及以色列、南韓和土耳其等盟友的軍事資訊。