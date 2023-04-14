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提升實價登錄數位申報率　歸仁地政辦轉動實價輪盤活動

▲台南市歸仁地政事務所4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政事務所4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所為提高數位作業線上申報率，推廣數位作業便利性，降低行政成本，並實踐黃偉哲市長健全不動產交易制度之政策，自4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。

此外，歸仁地政提供給參加活動民眾防疫用物品及實用辦公室小物等禮品，歡迎有申報實價登錄需求之民眾、地政士及不動產經紀業者踴躍參加。

▲台南市歸仁地政事務所4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府致力於打造宜居城市，各項重大開發區及建設陸續完工，加上高鐵特區產業發展，帶動本市房地產穩定發展，每個建設都是市府團隊的心血結晶，目的都是希望市民朋友們的生活環境更加完善。此外，市府為保障民眾居住安全，針對房屋交易主動出擊，包含核實篩選實價登錄申報資訊及落實查核異常交易價格案件，提供市民朋友更多元、更安全的不動產交易機制，讓市民朋友快速找到自己的家。

地政局陳淑美局長提到，為配合中央實價登錄制度修法，臺南市政府地政局加強實價登錄資訊查核，分別訂定「預售屋管理執行計畫」、「預售屋買賣定型化契約查核計畫」，進行預售屋實地查核，藉以確保不動產市場之健全；市府地政局亦持續滾動式調整買賣、預售屋及租賃案件實價登錄查核比例，讓實價登錄資訊更具可信力。

歸仁地政事務所統計2022年買賣登記案件實價登錄線上申報率為94.68％，發現仍有約6％的買賣登記案件採用紙本方式申報實價登錄，不符合行政效益且容易發生錯誤；倘使用網路數位線上申報，除不受時間及地點限制，且系統具有防呆機制。例如：網頁各欄位都有填寫說明，填寫過程中若遺漏，系統將無法完成送件。此外，數位線上申報之價格有「再次確認」機制，避免申報錯誤而受裁罰。

▲台南市歸仁地政事務所4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政事務所主任楊文松強調，不動產交易的金額龐大，在交易過程中亦有不少繁瑣的細節要注意，該所為加強宣導民眾及地政士不動產交易安全，除在本所1樓及3樓布告欄皆有張貼實價登錄宣導事項提醒民眾外，還透過「臉書」及「YOUTUBE」等社群媒體製作的相關宣導影音；另外，在硬體設施的部分，本所近期完成更新1樓服務台洽公設施，亦在3樓添置液晶電視螢幕設備，讓民眾洽公時感受到歸仁地政各項貼心措施。

▲台南市歸仁地政事務所4月10日至5月5日止，於歸仁地政1樓及3樓舉辦「轉動實價輪盤活動」，透過遊戲方式宣導實價登錄資訊，並提高民眾使用實價登錄的數位申報率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政表示，為使轄區內實價登錄資訊更具可信力，並且提高民眾的實價登錄的數位申報率，特舉辦「轉動實價輪盤活動」，4月10日至5月5日止，民眾、地政士或不動產經紀業者，主動檢送本所轄內(仁德、歸仁、關廟及龍崎區)實價登錄之契約書或買賣案件，使用數位申報，並紙本送件，都符合資格可參加輪盤遊戲1次。遊戲方式為當畫面輪盤旋轉時，使用鍵盤點擊，指標停留之處，即可獲得該項獎品，獎品包含Double A釘書機等多種實用辦公物品，期盼藉由活動讓民眾洽公增添趣味性，進一步提升實價登錄數位申報率及維護其正確性。

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實價登錄數位申報歸仁地政輪盤

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