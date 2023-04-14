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三商巧福早期廣告曝！原汁牛肉麵只要49元　老饕揭：打響名氣關鍵

▲▼三商巧福。（圖／三商巧福提供）

▲三商巧福是台灣知名連鎖牛肉麵店。（圖／三商巧福提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近年來物價上漲有感，一餐要在100元內解決，對外食族來說非常困難。近日就有一名網友分享三商巧福早期廣告，原汁牛肉麵一碗竟只需要「銅板價」就能解決，吸引不少網友群起「懷舊」，有老饕直呼「就是49元打響名氣的」。

一名網友臉書社團「報時光｜老派收藏」中分享三商巧福早期的廣告，圖中可以看到主打商品「原汁牛肉麵」一碗竟只要49元，超激省的銅板價讓許多網友感嘆物價飛漲。而現在，原汁牛肉麵售價已經漲到145元，筋半肉牛肉麵則是155元，當年的價格早已回不去。

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▲三商巧福早期「銅板價」牛肉麵廣告曝光。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）

▲三商巧福早期「銅板價」牛肉麵廣告曝光。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「就是49元打響名氣的」、「美好的過去為何會漸行漸遠呢」、「回不去的銅板價」、「高中時70，還有特大碗的」、「現在三倍了」、「回不去的價錢」、「翻倍的年代，49元己成歷史」、「這價格只能說是回憶了」。

不少人則提到，「被牛肉麵耽誤的酸菜店」、「我只知道三商巧福，酸菜還真他媽不錯吃，即使沒點牛肉麵，我也會乘一大匙配紅燒排骨飯」、「從來沒吃過三商巧福的牛肉麵，一直都只點排骨飯+一疊酸菜」、「酸菜是主體」、「物價一直漲，薪水沒有漲，等於在減薪」。

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報時光三商巧福牛肉麵

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