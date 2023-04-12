「警界徐懷鈺」化身黑手　台中弟腳踏車落鏈...正妹警出手秒搞定

▲警界徐懷鈺日前巡邏時遇見一名男童腳踏車落鏈，二話不說幫忙調整，讓無助的男童相當感謝。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

「腳踏車騎一騎突然壞了！」台中市一名11歲王姓男童7日騎著腳踏車行經精武路時，腳踏車突然「落鏈」無法騎乘，一臉無助地站在路邊。第二分局員警余珮毓、張哲銘剛好巡邏看見，有「警界徐懷鈺」之稱的余珮毓，二話不說化身黑手幫忙，也讓王小弟頻頻向警察哥哥姐姐致謝。

11歲的王姓男童7日剛放學，準備騎著腳踏車去找同學玩，不料在光復國小外操場附近時，腳踏車「突然壞了」，一臉無助的他站在路旁，公園派出所員警余珮毓、張哲銘巡邏經過時，馬上停下關心，余珮毓一看便知是「落鏈」，趕緊把鏈條裝回齒輪，順利幫小弟弟修好腳踏車。

王小弟站在一旁觀看，童言童語地跟警察哥哥姐姐道謝，也說：「你的手黑黑的！」余笑笑表示：「沒事沒事！去洗一洗就乾淨了。」余珮毓表示，大家都有童年期間騎車落鏈自救的能力，沒想到會在警察工作上運用到。

▲員警余珮毓外型亮麗，工作能力也不錯，被外界稱為「警界徐懷鈺」。（圖／ETtoday資料照）

余珮毓外型亮麗被封為「警界徐懷鈺」，工作表現也相當優秀，過往曾幫助老人撿回中獎發票，打消他輕生念頭救人一命，也曾當街壓制通緝犯，時常登上新聞版面。

第二分局分局長楊川表示，警察是人民的保母，不僅應做好份警察專業的工作，也應該本著「身在公門好修行」的精神，多為需要幫助的民眾做一點，本著同理心，親民愛民，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。