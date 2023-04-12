阿北橫載5m鐵架「撞路邊機車還肇逃」　最重罰3千...驚人畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州鎮一名男子騎著機車，後方橫綁一根近5米長的鐵架，幾乎佔據了一大半的車道，驚險萬分，途中擦撞到一台機車，他未停車查看，車主報案，雖車主事後表示不跟他計較，但他行為已違規，警方將傳訊他到案，依法開單告發。

▲機車騎士後座綁近5米長管 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這名男子騎著機車，沿潮州鎮延平路行走，後座橫綁著一根長約五公尺的鐵架子，途中還撞到路邊一台機車，他停了下來，後方機車見狀緊急煞車，但他沒有下車關心被撞的機車狀況，而是喬了一下管子，接著騎車離開現場。

車主發現後報警，但表示不打算跟該騎士計較，但潮州警方指出，按規定機車載貨規定寬度不得超過手把外緣10公分，未依規定者，可處300到600元罰鍰，由於他管子撞到路邊機車肇逃，可處1000到3000元罰鍰。

潮州警方今(12)日表示，計對該件交通事故，警方日前已獲報前往事故地點處理，經調閱監視器畫面為男子駕駛重機車負載過長物品，於行駛中擦撞一旁機車後未下車處理自行離去，現場無人受傷，該分局交通小隊已受理在案，後續將通知駕駛到案說明，並對於肇事原因作分析，違反道路交通處罰條例部分將依法告發，呼籲民眾切勿以身試法，以策安全。