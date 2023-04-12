內湖槍擊「前製作人被開15槍」原因曝！　起底曾共事沈玉琳

記者崔子柔／綜合報導

台北市內湖區康寧路三段75巷內10日晚間傳出槍響，51歲王男遭穿著外送員制服的男子連開15槍，腿部中彈送醫急救後暫無生命危險。據了解，王男曾是綜藝節目製作人，也有圈內人透露他在外欠債，被尋仇其實並不意外。

王男10日晚間10時許在路邊被外送員問路，回答「不知道」，隨後該外送員又騎車繞回來，連開15槍後騎車離開，王男腿部中彈後倚牆坐在路旁，神色淡定，還能與一旁民眾對話。

▲王男受傷後靠牆蹲坐。（圖／民眾提供）



根據《中時新聞網》報導，王男目前已離開媒體圈，早期曾和沈玉琳一起製作過節目，也有被金鐘獎提名過，但有知情人士透露，他在圈內是爭議人物，在外欠債才會被找麻煩，發生這種事其實大家不意外。

根據本站先前報導《內湖槍擊案槍手超專業 「一流手法曝光」文山區老大也曾遭狙擊》，內湖警方表示，王男沒有幫派背景也無重大前科素行，但疑似有賭博習慣，不排除因積欠債務遭債主買凶開槍警告的可能性。

▲▼槍手穿上外送制服才犯案。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查發現，槍手本來穿著黑色上衣，行兇前才套上外送平台制服，犯案後從臨近康寧路三段的堤外便道沿著基隆河、內溝溪方向往新北市汐止方向逃逸，利用警方調閱錯誤車籍及擴大調閱監視器來爭取時間，或可從容預購機票搭機出境潛逃，研判槍手是有計畫的預謀犯案，亦不排除是專業黑幫所為，目前仍在追查中。