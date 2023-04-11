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SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

▲▼成人直播平台,SWAG。（圖／SWAG提供）

▲SWAG擴大徵才，徵有膽識的你。

圖、文／SWAG提供

亞洲最大成人直播平台SWAG營收亮眼，首次擴大招募內勤員工。總部位在臺北市信義區的SWAG拋出科技軟體業P75以上的薪資獵才，資深工程師基本年薪衝破200萬元。有趣的是在辦公室點開18禁網站是合法的「學術研究」，員工每天色色也能很正經。

▲▼成人直播平台,SWAG。（圖／SWAG提供）

▲SWAG春酒人人有獎，年年回饋現金給員工。

SWAG表示，平台創立至今在全球擁有破千萬的註冊會員，每月進站訪問人數近300萬，幕後推手是一群平均年齡僅有30歲的年輕團隊。人資總監Ivy Lu說，SWAG放眼全球市場，用人目的是培養國際性通才，因應組織發展需求，十分歡迎不同領域的活潑夥伴加入。

另外，針對求職者最關心的「公司合法性問題」，Ivy也指出毋須擔心。SWAG自2021年接受檢調單位輔導，與iWIN內容網路防護機構建立長期合作，為避免平台作品有侵害兒少健康之疑慮，SWAG嚴禁創作者上架任何「硬蕊內容」，並進一步設定實名驗證，是國內第一家在政府監督下提供合法成人內容的企業。

▲▼成人直播平台,SWAG。（圖／SWAG提供）

▲SWAG每年的員工旅遊，去年來到國境之南串連感情，今年相約出國去。

本次SWAG擴大招募的部門包含技術開發團隊、市場行銷團隊、產品設計團隊及後勤團隊等數十個職缺名額，其中更重點招聘數位行銷總監、資深iOS工程師、UI/UX設計師及行政專員，因應職類與經歷的不同，年薪資約為50萬元至250萬元。

▲▼成人直播平台,SWAG。（圖／SWAG提供）

▲去年12月新啟用的信義區辦公室，方便員工上下班。

Ivy表示，SWAG除具有公平與激勵效果的薪酬制度，去年12月才啟用的信義區辦公室其採光、視野都無與倫比，加上每位員工配備全自動升降桌椅、高規格筆電與外接顯示器，辦公環境媲美一線高科技軟體公司。此外，公司也會提供豐富多變的午餐、茶飲與水果盒，讓員工每天都享有「吃魚喝茶」的福利。

SWAG徵才網站：https://swag.run/1ats1

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