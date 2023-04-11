作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

▲目睹父親外遇，「偷情的玉蘭花」讓孩子作嘔。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

今年學測國語文寫作能力測驗的作文題目為「花草樹木的氣味記憶」，大考中心公布的佳作作品中，該考生以「爸爸偷情的玉蘭花」為題，描述他在汽車後座看著父親外遇的經歷。律師呂秋遠今（11）日則指出，「許多的外遇曝光，都是孩子看到的，別懷疑他們的觀察力」。

呂秋遠今凌晨在臉書發文，他先是讚賞寫出玉蘭花的考生，不論是層次、轉折、暗喻、比擬，都運用得實在成熟，然而「『偷情的玉蘭花串起的情慾，令人作嘔的花香』，成了他童年的一部分記憶，也開啟了他的往後的沉重暑假」。

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▲學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本。點圖可放大。（圖／大考中心）



呂秋遠提到，看見該考生描述的故事，讓他想提醒各位10件事：

一、作文要高分，字跡很重要，如果字體不好看，就要用很多、很多的內容來彌補。字跡又好看、內容又充實的作文，萬中選一而已。

二、想像力就是作文的超能力。玉蘭花與爸爸的第三者可以連結，這已經不是臨場反應而已，而是信手拈來的創造力。

三、老是寫阿嬤過世，真的不是辦法，她都想從墳墓裡，站起來罵人了！

四、別以為孩子小，他真的知道爸媽是不是愛對方。特別是副駕駛座上到底是誰，通常他們很敏感。

五、不要、絕對不要、千萬不要，在還沒離婚前，帶小孩跟第三者見面約會。

六、許多的外遇曝光，都是孩子看到的，別懷疑他們的觀察力。

七、追求真愛是正確的，不是好老公，也不見得就不是好爸爸，但是離婚後再來，好嗎？

八、目睹爸媽外遇，這就跟目睹爸媽家暴彼此的程度是一樣的，他可能得花上一生來療癒自己。

九、孩子的筆，勝過刀劍。字字不提外遇、句句都是血淚，恭喜這位父親，成為台灣最有名的玉蘭花消費者。

十、在不影響交通安全的前提下，請多支持玉蘭花。