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紐西蘭航空限時促銷！台紐「來回25800元」　回答問題送雙人機票

▲紐西蘭航空推出限時優惠。（圖／紐航）

▲紐西蘭航空推出限時優惠。（圖／紐航）

記者李宜秦／台北報導

邊境解封，各家航空公司都推出優惠促銷，紐西蘭航空自即日起至2023年4月30日，限時推出台北直飛紐西蘭的經濟艙促銷，來回只要台幣25,800元起，機票使用時間為 2023 年5月9日至2023 年6月20日期間，以及2023 年7月22日至2023 年10月31日期間。

紐西蘭航空表示，即日起至2023年4月30日（台灣時間）於紐西蘭航空官方網站購買台北直飛奧克蘭經濟艙促銷，來回票價一人台幣25,800元起；想飛得更加舒適自在，豪華經濟艙來回票價台幣56,800元起、豪華商務艙台幣88,800元起。

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上述機票價格未含稅項及附加費用約2,400元。優惠機票使用時間為 2023 年5月9日至2023 年6月20日期間，以及2023 年7月22日至2023 年10月31日期間。

另外，即日起至2023年5月31日中午12點前（台灣時間）至紐西蘭航空活動官網頁面回答2個問題並填妥基本個人資料，最有創意的參與者將可獲得台北奧克蘭來回雙人經濟艙機票，並加贈國際線單程升級至經濟艙空中沙發，創意回答結果將在2023年6月15日於紐西蘭航空台灣官網公佈。

紐西蘭航空表示，近年來許多接觸大自然的活動如登山、露營等更為廣受歡迎，擁有多樣化天然景點的紐西蘭簡直是不少旅客心目中的夢幻地點，從壯闊峽灣、絕美湖泊，到較少機會能看見的火山與冰川等地形，還有多元活動像是泛舟、高空彈跳能滿足戶外控的探索精神。

而台灣虎航今日起也推出復活節找蛋活動，共分為兩階段開搶優惠機票，今日10時開放tigerclub VIP會員先搶，全航線單程未稅最低100元起，會員以外則是明（11）日10時開搶，全航線單程未稅1000元起，必須同時購買來回機票，才有機會買到隨機出現的特價機票。

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