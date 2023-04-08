　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲徐州8孩母「小花梅」被鐵鍊囚禁在破屋中。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

「徐州8孩母」案件7日宣判，非法拘禁、虐待精障女子「小花梅」的男子董志民被判有期徒刑9年，其他涉嫌人口拐賣罪行的嫌犯也被判刑8至11年不等。據「小花梅」的長子表示，母親經過醫院一年多的治療，病情已有好轉，現在可以叫得出他的名字。

根據陸媒報導，案件去年爆發之後，「小花梅」就被送到醫院治療，院內管床醫生滕曉婷說，小花梅入院以來她一直參與治療，治療措施主要包括藥物治療、心理輔導、康復訓練等。

▼董志民被判刑。（圖／翻攝微博）

▲▼「徐州8孩母」案件董志民被判刑。（圖／翻攝微博）

滕曉婷提到，醫院邀請上海、南京等地專家18次對其進行會診，並安排2名護工照料其生活起居，每天監測病情變化，及時優化調整治療、康復方案。

滕曉婷指出，經過一年多的醫療和照料，小花梅病情得到控制，身體狀況穩定，目前能夠在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，可與醫護人員簡單交流，但仍然存在認知障礙。

小花梅的長子也說，媽媽住院以後，醫院請了不少專家給她看病，還安排了2個護工輪流照顧。「去年入院前她有時連我都不認識，現在不僅能認出我，還能叫出我的名字。」

至於兄弟姐妹們的生活，小花梅的長子指出，政府幫弟弟、妹妹辦理了困境兒童救助，現在弟弟、妹妹都在上學和上幼兒園，「愛心媽媽」也經常到家裡來幫忙洗衣、做飯。」

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
27歲男慘死！被爆是「囝仔昌」姪子　警方回應了
龍象大戰掀高潮！　龍迷爪迷飆國罵扯衣服
陳天仁被起底是五洲製藥廠長千金！　爸爸拍過廣告
民進黨大咖開第一槍！　喊支持吳欣岱「高嘉瑜我不評論」
新機保值度曝！　「這款iPhone」只剩6折
陳天仁離婚「尷尬表情」早漏餡！　算命2預言全中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓

解放軍報發文：環台軍演向全世界表明「挫敗台獨決心」

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓

解放軍報發文：環台軍演向全世界表明「挫敗台獨決心」

群組嗆爆主管「龍哥」被抓了！公安：假造聊天紀錄「擾亂網路秩序」

陸媒：「海巡06」對馬祖籍客船實施監護

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

看懂馬英九「兩岸一國論」　包承柯：第一個用台灣論述說清楚的人

蔡英文才返台　北京宣布今日實彈射擊！福州、平潭海域禁止駛入

主管強迫清明節加班！員工在公司群開嗆「哈巴狗」　結局大逆轉

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機聽聲音傻眼　他表情成亮點

曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定會很平和地讓初選完成

首爾江南綁架殺人案新進展！　柳姓夫妻涉「教唆殺人」遭警逮捕

《Peak Time》23點因Karam私生活爭議被鍘　大國男兒隊長怒：別動我家孩子

OL經痛被阿伯酸「年輕人都裝病」！　怒曝1連署：嚴懲讓座魔人

挑戰高嘉瑜！吳欣岱喊港湖本土唯一選擇　「讓支持者不用再含淚投票」

13歲約克夏洗澡突休克！她做「CPR」驚險救回　獸醫提醒3觀察重點

羅志祥首公開私密場所！　替母圓夢買地「爸爸長眠這地方」

雲林縣全面檢視公共場域無障礙設施　推動友善公共場域

落實減碳！縣府與雲科大合作成立「淨零轉型整合服務窗口」

館長健身房爆既存違建　Toyz開酸雙標！網：劉違建蠻有說服力

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

快訊／解放軍東部戰區宣布3天「環台軍演」

員工開嗆主管爆紅　結局大逆轉

他戴耳機睡覺「醒來剩單耳」！一調音量嚇壞

情侶搭Uber長髮妹「頭逐漸往下」司機傻眼

環台軍演畫面曝！共軍：奪制海權、制空權

蔡英文才返台　北京隨即宣布在福州實彈射擊

台灣論述的「兩岸一國論」　馬英九敢說清楚

女網紅直播被闖入！　親爸逼付「弟弟800萬聘金」

純情男4年借354萬寵愛甜美女網友 見真面目嚇傻「全都是P的」

5歲雙胞胎吵架喊冤「渾身都是戲」 媽再PO「不誠懇道歉」影片笑翻網

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

男報復社會開BMW撞人群5人慘死　已被執行死刑

制裁蕭美琴、2台灣機構　國台辦再發聲

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

周孝安陳天仁爆離婚！網揪2細節：越看越奇怪

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

快訊／陳天仁證實離婚周孝安「好聚好散」

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

紅油一淋「小強滑出來」！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面