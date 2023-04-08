「徐州8孩母」現況曝光　長子：媽媽已能叫出我的名字

▲徐州8孩母「小花梅」被鐵鍊囚禁在破屋中。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

「徐州8孩母」案件7日宣判，非法拘禁、虐待精障女子「小花梅」的男子董志民被判有期徒刑9年，其他涉嫌人口拐賣罪行的嫌犯也被判刑8至11年不等。據「小花梅」的長子表示，母親經過醫院一年多的治療，病情已有好轉，現在可以叫得出他的名字。

根據陸媒報導，案件去年爆發之後，「小花梅」就被送到醫院治療，院內管床醫生滕曉婷說，小花梅入院以來她一直參與治療，治療措施主要包括藥物治療、心理輔導、康復訓練等。

▼董志民被判刑。（圖／翻攝微博）



滕曉婷提到，醫院邀請上海、南京等地專家18次對其進行會診，並安排2名護工照料其生活起居，每天監測病情變化，及時優化調整治療、康復方案。

滕曉婷指出，經過一年多的醫療和照料，小花梅病情得到控制，身體狀況穩定，目前能夠在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，可與醫護人員簡單交流，但仍然存在認知障礙。

小花梅的長子也說，媽媽住院以後，醫院請了不少專家給她看病，還安排了2個護工輪流照顧。「去年入院前她有時連我都不認識，現在不僅能認出我，還能叫出我的名字。」

至於兄弟姐妹們的生活，小花梅的長子指出，政府幫弟弟、妹妹辦理了困境兒童救助，現在弟弟、妹妹都在上學和上幼兒園，「愛心媽媽」也經常到家裡來幫忙洗衣、做飯。」