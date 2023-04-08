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中共「利劍演習」名稱引區域防衛圈議論　複製貼上美日「Keen Sword」

▲▼環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者陶本和／台北報導

在總統蔡英文完成「民主夥伴共榮之旅」後，中共解放軍東部戰區隨即宣布，4月8日至10日於台灣海峽、台灣北部、南部與台灣以東海域，進行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。不過，其名稱「聯合利劍」演習名稱，在區域周邊各國的防衛圈引起討論，因疑似複製貼上或撞名美、日等國的年度「利劍」（keen sword）演習。

根據中共解放軍東部戰區上午釋出的訊息，將於4月8日至10日，計劃在台灣海峽和台灣北部、南部以及台灣以東海空域，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。對此，我國防部中午表示，中共今日上午編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，截至1100時止，共偵獲殲10、殲11及殲16等型機42架次，其中逾越中線及進入西南空域計29架次；而共艦計8艘次。

特別的是，在中共宣布「聯合利劍」演習之名稱後，在台海區域間，各國防衛圈掀起一陣討論，因為「利劍」的演習名稱，疑似是複製貼上或撞名美、日等國的年度「利劍」（Keen Sword）演習。

國安人士表示，中共這次所謂的「聯合利劍演習」，連名稱都是源自美日「利劍」（keen sword）演習，相較於美日現代化的年度演訓，中國大陸只是拿台美高層會面而「發作」，顯得這藉口難以服眾，解放軍自己想不出更好的名稱，只好抄美國人，這讓外界看不出來北京應對國際變局的章法為何。

國安人士表示，自二戰以後，除了俄羅斯入侵烏克蘭外，國際上以其他國家交流來當理由，進而發動軍事威脅的，也就只剩中國大陸了。他認為，大陸過去一週接龍式安排跟各國領袖見面，營造笑臉外交形象的努力，在今天宣布在台海軍演後，前面營造的恐怕也就功虧一簣了。

有關本次軍演，中國大陸官媒旗下《玉淵譚天》上傳了一段1分半的現場影片，稱8日的演練重點是檢驗聯合作戰體系支撐下奪取「制海權」、「制空權」、「制信息權」能力，任務部隊同步組織環台島戰巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。

▼環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲▼環台軍演畫面曝光！解放軍：奪取「制海權、制空權」塑造圍島懾壓。（圖／翻攝玉淵譚天）

 

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