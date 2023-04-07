「復航墜基隆河」撞上高架橋計程車！　最衰運將現況曝：妻離子散

▲復興航空GE235班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河。（圖／CTWANT提供）

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復興航空GE235班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡慘劇，而飛機失事前機翼呈90度角擦撞高架橋和計程車的影片，也成為了代表性新聞畫面。據悉，當時受波及的周姓小黃司機雖僥倖逃過一劫，卻因心理創傷導致慢性腎衰竭，後來向航空公司求償又敗訴，如今妻離子散，還得終生洗腎。

空難發生後，周男向復興航空及董事長林明昇求償400萬元，但法院認為事故原因屬人為疏失，主要是機師未按規定執行故障排除程序所致，而林僅負責公司業務，與飛機擦撞計程車並無直接因果關係，且復興航空已聲請破產，系爭損害債權屬於非別除權之破產債權，2020年1月判處周男敗訴；仍可上訴。

周男昔日同事透露，遭飛機撞毀的計程車雖然掛在車行名下，貸款卻是周男在繳，但復航後來賠錢是給車行，他連一毛錢都沒拿到，而且事後車商雖賠了1輛新車，也因為原車輛的所有人是車行，不僅新車被對方拿走，公司還要他自己找航空公司求償，等於周男除了要自行負責訴訟費，還有車貸要繳。

不僅如此，周姓司機本來就有糖尿病、高血壓病史，在空難後又承受極大心理壓力，導致他罹患慢性腎衰竭，甚至面臨終生洗腎的窘境；更慘的是，周男的妻子目前已和他離婚，小孩也都長大不在身邊，如今無法跑車賺錢，又背負龐大醫療開銷，還得獨自面對彷彿永無止境的訴訟，處境令人同情。

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