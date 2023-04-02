羊煤土氣！　內蒙鄂爾多斯2022人均GDP超越北上廣拿下全國第一

▲鄂爾多斯拿下2022年大陸各城人均GDP排行首位。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古鄂爾多斯市統計局近日公布數據，該市在2022年地區生產總值（GDP）5613.44億元（人民幣，下同），同比增長（扣除價格因素）5.4%；年末常住人口220.07萬人，同比增加3.23萬人。按數據計算，鄂爾多斯市2022年人均GDP達到256908元，按該年平均匯率折算為38196美元，超越北上廣等一線城市居大陸首位。

▲鄂爾多斯紅草灘上的羊群。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，此數據不僅讓鄂爾多斯2022年的經濟總量位列內蒙古第一位、全國地級市第45位，人均GDP也居全國首位，超越北上廣等一線城市，是上海和北京的1.4倍左右，38196美元的人均GDP水平，也已超過日本和韓國等國家。

外界分析，鄂爾多斯在人均GDP上能甩開一眾沿海一線城市，甚至超越日韓在內的國家，主因還是在其特殊的豐富資源所致。

▲鄂爾多斯高嘉梁煤礦。（圖／CFP）

據了解，「羊煤土氣」是鄂爾多斯引以為傲的城市名片，分別指的是羊絨、煤炭、稀土和天然氣，鄂爾多斯擁有大陸全國1/6的煤炭和1/3的天然氣儲量，經濟潛在能量爆發力十足。

數據顯示，鄂爾多斯探明煤炭儲量達1496億多噸，在全市面積8.7萬平方公里的土地下方，有70%的區域下埋藏著煤礦。鄂爾多斯市市長杜匯良指出，「2022年，鄂爾多斯生產全國1/5的煤炭，完成全國1/4的保供任務，以一市之力解決25個省區市的『燃煤之急』。」

此外，鄂爾多斯還有豐厚的天然氣、石油及稀土等資源儲備，在全球能源價格逐漸攀升之際，資源型城市成為直接受益者，其中，鄂爾多斯在2022年便向京津冀等四十多個城市，輸送近200億立方公尺的天然氣。

▲鄂爾多斯東勝天然氣氣田。（圖／CFP）

鄂爾多斯拿下2022年人均GDP城市寶座，最重要的關鍵還是在於「人口數」相對較少。從大陸各城市人口數來看，經濟總量超越鄂爾多斯或旗鼓相當的城市，人口數遠大於鄂爾多斯，至於人口數少於比鄂爾多斯的城市，經濟總量又遠不及鄂爾多斯。

最直接的例子顯示，在2022年與鄂爾多斯經濟規模相近的山西太原（5571.17億元）和浙江金華（5562.47億元），常住人口分別達到543.50萬人及712.7萬人，遠高於鄂爾多斯的220.07萬人。