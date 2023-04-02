快訊／連假第2天！國1凌晨車禍2死1傷　22歲男、21歲女噴飛亡

記者陳俊宏／綜合報導

清明連假第二天，國道1號北上181公里、台中南屯路段，今天（2日）凌晨1時多發生重大車禍，釀成2死1傷。

▼轎車四腳朝天翻覆。（圖／記者爆料網提供）



據了解，22歲陳姓男子駕駛的轎車先自撞分隔島，整輛車四腳朝天翻覆，駕駛以及坐在副駕駛座的21歲張姓女子，雙雙噴飛車外，張女遭到閃避不及的後車輾過當場身亡，陳男送醫急救不治。

這起車禍零件四散，現場一度封閉1小時，至於詳細肇事原因仍有待警方釐清。

▼轎車四腳朝天翻覆。（圖／記者爆料網提供）

