遭跆拳教練持棍痛扁！童屁股「整片瘀青」無法走路　竹市府出手了

▲一名媽媽控訴，兒子遭跆拳道教練不當管教，屁股整片瘀青。（圖／翻攝自Facebook／新竹人有事嗎）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市東區民族路一間跆拳道道館近日遭家長指控，一名女教練因自稱「情緒失控、失去理智線」，多次對道館學生施暴，甚至還用不同粗細棍子毆打一名男童屁股至少15下，造成對方雙臀嚴重挫傷、瘀青，無法走路還必須服用抗憂鬱藥治療，讓媽媽既心疼又憤怒。對此，新竹市府表示，教育處已函請相關單位議處，並要求停權撤除教練證。

「媽媽不忍了！」一名母親近日在多個臉書社團怒控，新竹市東區民族路上某間跆拳道道館，一名女教練經常對學生「動口」、「動腳」又「動手 」，3月8日晚間，女教練把5位小朋友帶進道館內的小房間進行毒打，最小的為幼稚園大班，最大的則才10歲，理由只是因對於跆拳道動作不滿意，毒打期間不准小孩哭、小孩叫、小孩鬧，更不能閃躲棍子，否則打越多下及越重。

媽媽表示，這名女教練當時用了2種以上不同粗細棍子毆打她兒子屁股至少15下，其中包含一支直徑大概4公分粗的擀麵棍，造成兒子雙臀嚴重挫傷、瘀青，隔天無法走路，必需去醫院掛急診拍X光片檢查，大面積瘀青甚至在事發15天後都未完全消退。

媽媽透露，這段期間兒子經常做惡夢，一想到被狂打的情境，就莫名的爆哭及自責，目前還在服抗憂鬱藥治療中，身心靈嚴重受創。對此，她也怒批跆拳道道館「不知我兒子到底犯了什麼滔天大罪？ 讓自稱『情緒失控、失去理智線』的女教練狠狠的毒打！」

新竹市政府31日表示，針對東區跆拳道道館傳出不當管教，社會處已介入調查，經評估擬依違反「兒童及少年福利與權益保障法」可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布女教練姓名或名稱。

根據《中央社》報導，教育處指出，校方在22日接獲這名學生疑遭不當管教，立即進行校安通報，隨即連繫家長了解狀況，也電洽新竹市跆拳道委員會總幹事，函請相關單位議處，並要求該名教練停止所有教學活動、將勒令此館停止營業。若查證屬實，這名教練將被停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。

