擁槍男躲查緝住香客大樓！「老刑警」一看就懂了　家中還有好貨

記者林悅／台南報導

台南市警五分局據報52歲李姓男子擁槍自重，30日循線在安南區1處廟宇香客大樓內查獲李嫌，現場起獲改造子彈12顆及擦槍工具1組，另前往安南區一民宅處，起出仿FNX-9改造手槍1枝及子彈2顆，全案依違反槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局查獲李姓男子持有仿真改造手槍1把、子彈14發及擦槍工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局日前接獲情資反映，犯嫌李姓男子擁槍自重，隨身攜帶槍枝，且無特定交通工具，動向難以捉摸，經五分局調閱相關資料追查，依照其平日作息及活動習性，縮小追查範圍，配合路口監視器及相關偵查資料，發現李嫌為躲避警方查緝，竟喬裝香客潛藏在某廟宇之香客大樓內居住。

經蒐集相關資料，向台南地檢署及法院聲請搜索票獲核發，於30日前往執行，當場查獲李嫌持有12顆子彈，另專案小組帶同李嫌前往安南區一民宅處，起出仿FNX-9改造手槍1枝及子彈2顆，槍枝送往警察局刑事鑑識中心初驗具有殺傷力，全案訊畢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移罪嫌送台南地檢署偵辦，並持續溯源槍枝來源。

值得一提地是，在警方偵辦過程中，偵查隊長王宥薦發現李嫌十分眼熟，再深入比對資料，發現李嫌竟是他在三分局擔任偵查隊副隊長時曾經查辦過的犯嫌，因此在查緝埋伏時，見李嫌一打開房門，隨即向前說聲「嗨！好久不見！」，李嫌一時無法反應，立即被控制，後續定神一看，才知是多年前抓他的員警，真的是哭笑不得，只能乖乖配合。

五分局長陳宇桓表示，警方現階段持續執行「掃黑肅槍」專案，務必貫徹「溯源、刨根、斷金流」，除嚴辦黑幫外，另全力掃蕩各式非法槍械、改造槍械場所與毒品，期將不法暴力集團連根刨起，另將持續規劃掃蕩作為，配合社區警政再出發及清源專案2.0相關作為，以維護本市北區之治安平穩。