▲日本國寶級舞踏團體「山海塾」跨界合作台灣樂團乩童秩序。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

日本國寶級藝術家「天兒牛大」率領的舞踏團體「山海塾」，受邀與台灣超級特種樂團「乩童秩序」合作演出新專輯中的歌曲《無敵》MV，MV中巧妙運用諸多「山海塾」的演出作品如《金柑少年》、《卵熱》、《史前回憶》…等經典畫面，這些畫面與「乩童秩序」夢幻冷酷卻穏定熾熱的音樂，一同交織在星河極光之中，彷彿在宇宙中共生出璀璨的蓮花。



一九七五年由「天兒牛大」創辦的舞踏團體「山海塾」在高度美學的編舞之下，將「暗黑美學」轉化為沉靜、簡單、均衡又帶有東方的神祕，舞踏手的訓練強調內心和身體深處能量的探索與冥想。48年來演出足跡遍佈全球近50個國家，參加國際藝術節，包括亞維儂藝術節、愛丁堡藝術節、馬德里藝術節、國際賽凡提諾節等。

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長期與巴黎市立劇院合作演出，為當代藝術界極度推崇之東方舞蹈團體；其作品影響了全球包括「雲門舞集」在內的許多傑出現代舞蹈團體。並在前年由東京奧運邀請於開幕式演出經典作品《響》。



長期致力於多元創新、前衛通俗音樂的台灣超級特種樂團「乩童秩序」，於今年3月1日在全球數位音樂平台上，完整推出了來自未來的流行音樂專輯《金剛鳳凰》。在多樣化的華麗曲風及極具寓意的超凡歌詞融合所產生的十數首歌曲之中，《無敵》被認為是深沉純淨的靈性吶喊！





自認為「舞踏歌手」，並將「推廣舞踏進入人類生活」視為己任的「乩童秩序」主唱Fu-Fu許維城，提起《無敵》與山海塾合作的緣由。在2017年「山海塾」第五度來到台灣，雨夜慶功宴餐廳戶外屋簷下，與天兒牛大一同吞雲吐霧之時，提出了希望有幸能邀請天兒牛大及「山海塾」，演出一首「乩童秩序」的單曲ＭＶ；而「天兒牛大」在耐心聽完了Fu-Fu所建議的四首新作之後，意外選中了《無敵》。



Fu-Fu以獨特的蒙太奇美學試著將《無敵》這首歌曲與山海塾的經典演出影像完美結合，呈現出超凡脫俗的ＭＶ風格。並獲得了天兒牛大及山海塾團員們的認可及讚賞。



台日文化交流創舉，藝術金字塔尖端的跨界合作，精緻而有機的美學融合，神祕而奇妙的宇宙機緣，《無敵》ＭＶ已於3月11日在Youtube…等各大影音平台進行首播，開播以來，已累積萬人點閱。



這次與天兒牛大「山海塾」的影像合作對「乩童秩序」來說，象徵了彼此多年珍貴的情誼，許維城除了覺得受寵若驚，亦深感這是任何獎項都無法比擬的最高榮譽。