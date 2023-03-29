好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」...她怒除寄生蟲

▲Netflix近來積極打擊「寄生蟲」。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

串流影音平台Netflix近來一再出招「除寄生蟲」，想打擊共享密碼用戶、要求收費，讓許多人頗有微詞。不過，近日國外一名女網友表示，自己好心分享Netflix帳密給有困難的閨蜜，不料，對方把「方便當隨便」，密碼慘遭共享再共享。

據《The SUN》報導，一名女網友在Reddit上吐露自己「給方便卻被當隨便」的悲慘故事！女網友表示，前陣子閨蜜在金錢上陷入困境，她便好心將自己的Netflix帳號以及密碼給了閨蜜，「雖然違反Netflix用戶規定，但想方便閨蜜省下一些開銷」。

不料，某日在與閨蜜通話時，對方卻突然表示，「我把妳給我的Netflix帳號及密碼分享給了我男友，這樣能方便我跟他一起看電影」，這句話讓原PO當場傻眼掛電話，認為閨蜜厚顏無恥地濫用了她給的慷慨。

原PO認為，自己已經讓閨蜜「寄生」，但對方卻連問都沒問她，就擅自將帳戶「再共享」，十分不尊重人。閨蜜雖然後來有再詢問原PO「是不是生氣了」，但她認為為時已晚，決定怒除寄生蟲，將密碼改掉。她也忍不住詢問網友「我是那個混蛋嗎？（原文縮寫「AITA」）」

貼文一出不少網友直搖頭，「這種閨蜜不懂得尊重」、「女閨蜜要做的就是『問妳一聲』，但她卻沒經過妳的同意就擅自行事」、「（女閨蜜）這種自以為慷慨分享真令人討厭」。

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