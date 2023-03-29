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社會 社會焦點 保障人權

低價越南茶混充高檔台灣茶！不肖業者每台斤竟喊價1200　下場慘了

記者黃哲民、陳韻如／台中報導

日前有不肖業者涉嫌以印尼、越南等低價茶葉充當高檔台灣茶，調查局航業調查處高雄調查站接獲檢舉後，立即報請台中地檢署檢方偵辦。檢方8日持搜索票前往該公司搜索，並於現場查扣印尼、越南茶葉總計1339.8公斤，同時約談張姓負責人、員工黃男及上游廠商陳姓負責人等3人到案，檢方訊後諭知張姓負責人5萬元交保候傳，並指揮調查局航高站持續擴大偵辦。

▲▼ 調查局查扣不肖業者從境外購入混充臺灣茶之1300餘公斤茶葉 。（圖／調查局提供。）

▲調查局查扣不肖業者從境外購入混充臺灣茶之1300餘公斤茶葉。（圖／調查局提供）

調查局航高站2022年接獲民眾檢舉，指稱某公司以境外茶混充台灣茶銷售，乃購買該公司市售的梨山茶，送請行政院農業委員會茶葉改良場鑑定，經DNA鑑定結果，該等茶葉確實非台灣產地的「境外茶」，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並於8日持搜索票會同食藥署及台中市政府衛生局人員前往該公司執行搜索。

▲▼ 調查局查扣不肖業者從境外購入混充臺灣茶之1300餘公斤茶葉 。（圖／調查局提供。）

▲▼ 調查局查扣不肖業者從境外購入混充臺灣茶之1300餘公斤茶葉 。（圖／調查局提供。）

檢方於現場查扣印尼、越南茶葉總計1339.8公斤（約2233台斤），並約談張姓負責人、員工黃男及上游廠商陳姓負責人等3人到案，查出張姓負責人長期從事茶葉買賣，以每台斤300至320元不等價格購入印尼等境外茶葉，並使用「杉林溪」、「阿里山」、「梨山」及「鹿谷」等易使消費者誤認為是「臺灣茶」的字樣進行包裝，再以每台斤800至1200元不等之價格，販售給消費者，藉以從中牟取暴利，多年來預估不法獲利已逾千萬元。

檢察官訊後認張姓負責人涉有違反食品安全衛生法、刑法詐欺及商品虛偽標記等罪，諭知5萬元交保候傳，並指揮調查局航高站持續擴大偵辦。調查局為維護臺灣茶之聲譽及市場秩序，將持續追查是類境外茶混充臺灣茶不法案件，替民眾食安把關，保障國人健康安全及消費者權益。

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