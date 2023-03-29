張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

記者黃翊婷／綜合報導

汪小菲與大S離婚後的扶養費風波尚未平息，母親張蘭又被爆出拖欠員工薪水。不過，汪小菲昨日（28日）轉發直播團隊主要負責人孟賀以前的影片，打臉欠薪一事；孟賀隨即對此發布一段影片回應，表明要汪小菲回去搞清楚狀況再發言，否則「你和張穎穎的事情我會繼續爆」。

▲孟賀（右）揚言要繼續爆料汪小菲和張穎穎的事情。（圖／翻攝自微博／汪小菲、蘇一白S）

張蘭直播團隊被爆出有20人宣告出走，孟賀控訴張蘭拖欠員工薪水，金額高達人民幣90萬元左右（約新台幣402萬元），他自己先代墊付給員工，事後向張蘭請款，卻只收到「你要感恩」這樣的回應，至今款項仍然沒有付清，他還被汪小菲封鎖，因此決定透過影片將這件事情說出來。

▲網友挖出孟賀以前的影片打臉他的說法。（圖／翻攝自微博／王禎的幻世界）

不過，汪小菲28日在微博轉發一段影片，有網友挖出孟賀以前的影片打臉，孟賀曾提到，他們和張蘭是合作關係，並非聘用關係，所以沒有由張蘭付薪水這類的說法，因為員工的薪水都是他的公司支付。

對此，孟賀隨即發表影片（目前已被刪除）回應，反嗆汪小菲別忘了自己當初是怎麼罵張蘭的，接著當場播放汪小菲罵張蘭「她腦子有病」等錄音；他強調，希望汪小菲不要在這時候玩什麼母子情深的戲碼，最好回去搞清楚狀況再發言，否則「你和張穎穎的事情我會繼續爆」。