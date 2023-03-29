　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

記者黃翊婷／綜合報導

汪小菲與大S離婚後的扶養費風波尚未平息，母親張蘭又被爆出拖欠員工薪水。不過，汪小菲昨日（28日）轉發直播團隊主要負責人孟賀以前的影片，打臉欠薪一事；孟賀隨即對此發布一段影片回應，表明要汪小菲回去搞清楚狀況再發言，否則「你和張穎穎的事情我會繼續爆」。

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆（圖／翻攝自微博／汪小菲、王禎的幻世界、蘇一白S）

▲孟賀（右）揚言要繼續爆料汪小菲和張穎穎的事情。（圖／翻攝自微博／汪小菲、蘇一白S）

張蘭直播團隊被爆出有20人宣告出走，孟賀控訴張蘭拖欠員工薪水，金額高達人民幣90萬元左右（約新台幣402萬元），他自己先代墊付給員工，事後向張蘭請款，卻只收到「你要感恩」這樣的回應，至今款項仍然沒有付清，他還被汪小菲封鎖，因此決定透過影片將這件事情說出來。

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆（圖／翻攝自微博／汪小菲、王禎的幻世界、蘇一白S）

▲網友挖出孟賀以前的影片打臉他的說法。（圖／翻攝自微博／王禎的幻世界）

不過，汪小菲28日在微博轉發一段影片，有網友挖出孟賀以前的影片打臉，孟賀曾提到，他們和張蘭是合作關係，並非聘用關係，所以沒有由張蘭付薪水這類的說法，因為員工的薪水都是他的公司支付。

對此，孟賀隨即發表影片（目前已被刪除）回應，反嗆汪小菲別忘了自己當初是怎麼罵張蘭的，接著當場播放汪小菲罵張蘭「她腦子有病」等錄音；他強調，希望汪小菲不要在這時候玩什麼母子情深的戲碼，最好回去搞清楚狀況再發言，否則「你和張穎穎的事情我會繼續爆」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
今晚變天！一路下到連假　5天預測雨量「紅通通」
徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅
蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報
今晚轉雨！　最新連假天氣有變化
張育成手感發燙！　春訓熱身賽連兩戰有安打1打點
快訊／最新世界棒球排名出爐　台灣從第二滑落到第四

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

鏡頭以外的馬式幽默　馬英九堅定表達「兩岸要和平避戰」

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位！　設「免稅店」有人豪刷36萬

美國認證中國「非開發中國家」　大陸網友急表態：我們還是發展中

理髮師「菜刀劈脖子」2下砍掉客人頭顱　原因竟是女子嫌頭髮剪太醜

一家三口「住雙人房」遭飯店拒絕！妹子傻眼：第一次遇到

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

狒狒爆血遭重摔 畫面曝光令人怒｜20230328 ET午間新聞

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

鏡頭以外的馬式幽默　馬英九堅定表達「兩岸要和平避戰」

張蘭出走員工討欠薪被封鎖　怒嗆汪小菲：你和張穎穎的事會繼續爆

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位！　設「免稅店」有人豪刷36萬

美國認證中國「非開發中國家」　大陸網友急表態：我們還是發展中

理髮師「菜刀劈脖子」2下砍掉客人頭顱　原因竟是女子嫌頭髮剪太醜

一家三口「住雙人房」遭飯店拒絕！妹子傻眼：第一次遇到

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

國光女神深夜小巷緊貼新歡！　背後環抱吸脖「胸前緊牽小手」

大寶法王「台灣首席弟子」涉騙感情身體　正妹網紅控：傷害身心靈

徐凱希新歡百億富二代被起底！　爸爸是「台股4大天王」曾捲阿帕契事件

兄弟拚冠X因子　林威助尋找一壘解：期待有人挺身而出

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

徐凱希爆秘戀百億富二代！　街頭直擊「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」：重重打臉美國

英九訪陸／二史館收藏國民黨檔案　南京大屠殺紀念館有座東方「哭牆」

2023年日本DIY展參展團即將額滿　報名4月底截止

重視友情勝過愛情星座Top 3 ！冠軍對朋友好到另一半吃醋

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

美認證中國非開發中國家　陸網：還是發展中

控張蘭欠薪被封鎖　他嗆汪小菲再爆1事

南京市民追星！馬英九赴陸人氣旺

博鰲側寫／千名記者參加排長龍卡位

鏡頭以外的馬式幽默

英九訪陸／南京中山陵墓室將再度開啟 總統府曾為太平天國天王府

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九呼籲大陸：兩岸要互信避戰

女顧客嫌染髮難看！被理髮師當場殺死

前世銀行長：政治危機不該歸咎於一帶一路

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

更多熱門

相關新聞

員工再控張蘭欠「400萬薪水」　討錢被回：要感恩

員工再控張蘭欠「400萬薪水」　討錢被回：要感恩

汪小菲與前妻大S的生活費風波尚未平息，他的母親張蘭28日又被爆出直播團隊20人宣告出走，而團隊中的主要負責人孟賀稍早又開直播控訴張蘭「拖欠員工薪水」，並透露自己傳訊息討錢反被說「要感恩」。

受夠汪小菲張蘭？「20人直播團隊」集體離職

受夠汪小菲張蘭？「20人直播團隊」集體離職

汪小菲發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分不少

汪小菲發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分不少

汪小菲敗訴發文　「莫名曬1照片」挨酸：臉都輸光了！

汪小菲敗訴發文　「莫名曬1照片」挨酸：臉都輸光了！

大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」就跳票

大S再婚拒付贍養費真相曝　汪小菲「離婚8天」就跳票

關鍵字：

張蘭汪小菲

讀者迴響

熱門新聞

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

性慾很大！　3生肖最會偷吃

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

最新排名出爐　台灣從第二滑落到第四

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

古巴叛逃！中日龍強投落跑轉戰大聯盟

最美議員爆乳開球　台南Josh「特訓」

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面